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Стальная стремянка СИБИН 38803-10, 208 см, 10 ступеней купить с доставкой в Москве
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Стальная стремянка СИБИН 38803-10, 208 см, 10 ступеней

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Стальная стремянка СИБИН 38803-10, 208 см, 10 ступеней - фото 1
Стальная стремянка СИБИН 38803-10, 208 см, 10 ступеней - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стремянка
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав, сталь
Количество ступеней
10
Рабочая высота, м
4.1
Максимальная нагрузка, кг
150
  • Стальная стремянка СИБИН 38803-10, 208 см, 10 ступеней - фото 1
  • Стальная стремянка СИБИН 38803-10, 208 см, 10 ступеней - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 020 руб. 
Начислим 97 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741887
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Стальная стремянка СИБИН 38803-10, 208 см, 10 ступеней
6 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип товара
Стремянка
Комплектация
Стремянка в сборе
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав, сталь
Количество ступеней
10
Рабочая высота, м
4.1
Максимальная высота, м
2.08
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
260
Ширина нижней ступени, мм
560
Габариты в сложенном состоянии, мм
2920x560x110
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
2.9х0.58х0.1
Вес, кг.
10.2

Описание товара Стальная стремянка СИБИН 38803-10, 208 см, 10 ступеней

СИБИН 38803-10: Стальная односторонняя стремянка повышенной надежности, оснащенная 10 ступенями. Рама изготовлена из высокопрочного стального профиля прямоугольного сечения, защищенного полимерным покрытием, а широкие ступени (80 мм) выполнены из алюминия для снижения общего веса без потери жесткости. Площадка находится на высоте 208 см, снабжена замком безопасности. Инструмент оснащен высокой дугой безопасности и пластиковыми наконечниками опор, защищающими напольное покрытие от царапин.

Отзывы о товаре Стальная стремянка СИБИН 38803-10, 208 см, 10 ступеней




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Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип товара
Стремянка
Комплектация
Стремянка в сборе
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав, сталь
Количество ступеней
10
Рабочая высота, м
4.1
Максимальная высота, м
2.08
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
260
Ширина нижней ступени, мм
560
Габариты в сложенном состоянии, мм
2920x560x110
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Страна производитель
Россия
Описание
СИБИН 38803-10: Стальная односторонняя стремянка повышенной надежности, оснащенная 10 ступенями. Рама изготовлена из высокопрочного стального профиля прямоугольного сечения, защищенного полимерным покрытием, а широкие ступени (80 мм) выполнены из алюминия для снижения общего веса без потери жесткости. Площадка находится на высоте 208 см, снабжена замком безопасности. Инструмент оснащен высокой дугой безопасности и пластиковыми наконечниками опор, защищающими напольное покрытие от царапин.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стальная стремянка СИБИН 38803-10, 208 см, 10 ступеней - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6020 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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