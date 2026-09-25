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Лестница СИБРТЕХ 97907, 2 ? 7 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия купить с доставкой в Москве
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Лестница СИБРТЕХ 97907, 2 ? 7 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия

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Лестница СИБРТЕХ 97907, 2 ? 7 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 1
Лестница СИБРТЕХ 97907, 2 ? 7 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 2
Лестница СИБРТЕХ 97907, 2 ? 7 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 3
Лестница СИБРТЕХ 97907, 2 ? 7 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 4
Лестница СИБРТЕХ 97907, 2 ? 7 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 5
Лестница СИБРТЕХ 97907, 2 ? 7 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 6
Лестница СИБРТЕХ 97907, 2 ? 7 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 7
Лестница СИБРТЕХ 97907, 2 ? 7 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 8
Лестница СИБРТЕХ 97907, 2 ? 7 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 9
Лестница СИБРТЕХ 97907, 2 ? 7 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 10
Лестница СИБРТЕХ 97907, 2 ? 7 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Число секций
2
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
7
Рабочая высота, м
3.6
Максимальная нагрузка, кг
150
  • Лестница СИБРТЕХ 97907, 2 ? 7 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 1
  • Лестница СИБРТЕХ 97907, 2 ? 7 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 2
  • Лестница СИБРТЕХ 97907, 2 ? 7 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 3
  • Лестница СИБРТЕХ 97907, 2 ? 7 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 4
  • Лестница СИБРТЕХ 97907, 2 ? 7 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 5
  • Лестница СИБРТЕХ 97907, 2 ? 7 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 6
  • Лестница СИБРТЕХ 97907, 2 ? 7 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 7
  • Лестница СИБРТЕХ 97907, 2 ? 7 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 8
  • Лестница СИБРТЕХ 97907, 2 ? 7 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 9
  • Лестница СИБРТЕХ 97907, 2 ? 7 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 10
  • Лестница СИБРТЕХ 97907, 2 ? 7 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749139
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Лестница СИБРТЕХ 97907, 2 ? 7 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия
5 570 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Лестница двухсекционная - 1 шт
Число секций
2
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
7
Рабочая высота, м
3.6
Максимальная высота, м
3.6
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
333
Ширина нижней ступени, мм
391
Габариты в сложенном состоянии, мм
1974x391x95
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Лестница СИБРТЕХ 97907, 2 ? 7 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия

Лестница СИБРТЕХ 97907, 2 ? 7 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия

Отзывы о товаре Лестница СИБРТЕХ 97907, 2 ? 7 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Лестница двухсекционная - 1 шт
Число секций
2
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
7
Рабочая высота, м
3.6
Максимальная высота, м
3.6
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
333
Ширина нижней ступени, мм
391
Габариты в сложенном состоянии, мм
1974x391x95
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Страна производитель
Россия
Описание
Лестница СИБРТЕХ 97907, 2 ? 7 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лестница СИБРТЕХ 97907, 2 ? 7 ступеней, алюминиевая, двухсекционная, Россия - этот товар вы можете купить по цене 5570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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