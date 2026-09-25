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Лестница секционная СИБИН 38834-10, высота 279 см, 10 ступеней, односекционная, алюминиевая купить с доставкой в Москве
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Лестница секционная СИБИН 38834-10, высота 279 см, 10 ступеней, односекционная, алюминиевая

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Лестница секционная СИБИН 38834-10, высота 279 см, 10 ступеней, односекционная, алюминиевая - фото 1
Лестница секционная СИБИН 38834-10, высота 279 см, 10 ступеней, односекционная, алюминиевая - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лестница
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
10
Рабочая высота, м
3.7
Максимальная нагрузка, кг
150
  • Лестница секционная СИБИН 38834-10, высота 279 см, 10 ступеней, односекционная, алюминиевая - фото 1
  • Лестница секционная СИБИН 38834-10, высота 279 см, 10 ступеней, односекционная, алюминиевая - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 030 руб. 
Начислим 81 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741882
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лестница секционная СИБИН 38834-10, высота 279 см, 10 ступеней, односекционная, алюминиевая
5 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип товара
Лестница
Комплектация
Лестница в сборе
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
10
Рабочая высота, м
3.7
Максимальная высота, м
2.79
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
330
Ширина нижней ступени, мм
330
Габариты в сложенном состоянии, мм
2790x330x70
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
3.35х0.34х0.1
Вес, кг.
3.6

Описание товара Лестница секционная СИБИН 38834-10, высота 279 см, 10 ступеней, односекционная, алюминиевая

Односекционная алюминиевая приставная лестница на 10 ступеней, предназначенная для простых подъемных работ. Выполнена из легкого коррозионностойкого алюминиевого профиля. Квадратные ступени имеют противоскользящие насечки со всех сторон и прочно завальцованы в направляющие. Пластиковые опорные заглушки предотвращают скольжение по грунту или полу. Конструкция отличается минимальным весом и высокой жесткостью, что делает её удобной для переноски одним человеком.

Отзывы о товаре Лестница секционная СИБИН 38834-10, высота 279 см, 10 ступеней, односекционная, алюминиевая




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Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип товара
Лестница
Комплектация
Лестница в сборе
Число секций
1
Материал
алюминиевый сплав
Количество ступеней
10
Рабочая высота, м
3.7
Максимальная высота, м
2.79
Максимальная нагрузка, кг
150
Ширина верхней ступени, мм
330
Ширина нижней ступени, мм
330
Габариты в сложенном состоянии, мм
2790x330x70
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Страна производитель
Россия
Описание
Односекционная алюминиевая приставная лестница на 10 ступеней, предназначенная для простых подъемных работ. Выполнена из легкого коррозионностойкого алюминиевого профиля. Квадратные ступени имеют противоскользящие насечки со всех сторон и прочно завальцованы в направляющие. Пластиковые опорные заглушки предотвращают скольжение по грунту или полу. Конструкция отличается минимальным весом и высокой жесткостью, что делает её удобной для переноски одним человеком.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лестница секционная СИБИН 38834-10, высота 279 см, 10 ступеней, односекционная, алюминиевая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5030 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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