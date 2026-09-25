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Вольфрамовое полотно Matrix 77915, 300 мм купить с доставкой в Москве
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Вольфрамовое полотно Matrix 77915, 300 мм

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Вольфрамовое полотно Matrix 77915, 300 мм - фото 1
Вольфрамовое полотно Matrix 77915, 300 мм - фото 2
Вольфрамовое полотно Matrix 77915, 300 мм - фото 3
Вольфрамовое полотно Matrix 77915, 300 мм - фото 4
Вольфрамовое полотно Matrix 77915, 300 мм - фото 5
Вольфрамовое полотно Matrix 77915, 300 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для ножовок
Материал назначения
Керамика
Длина, мм
300
Ширина, мм
3
Комплектация
Полотно - 1 шт
  • Вольфрамовое полотно Matrix 77915, 300 мм - фото 1
  • Вольфрамовое полотно Matrix 77915, 300 мм - фото 2
  • Вольфрамовое полотно Matrix 77915, 300 мм - фото 3
  • Вольфрамовое полотно Matrix 77915, 300 мм - фото 4
  • Вольфрамовое полотно Matrix 77915, 300 мм - фото 5
  • Вольфрамовое полотно Matrix 77915, 300 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746985
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Вольфрамовое полотно Matrix 77915, 300 мм
310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для ножовок
Материал назначения
Керамика
Длина, мм
300
Ширина, мм
3
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Полотно - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х4х1
Вес, г.
5

Описание товара Вольфрамовое полотно Matrix 77915, 300 мм

Вольфрамовое полотно Matrix 77915 длиной 300 мм используется в качестве сменного элемента для ручных ножовок соответствующего размера. Оно пригодится для распила стекла, керамики и фарфора. Полотно будет полезно при осуществлении ремонта в квартире или загородном доме.

Преимущества

  • За счет круглого профиля полотно способно выполнять фигурный рез и менять направление распила в процессе работы.
  • Сталь 45, из которой изготовлено полотно, обладает высокой прочностью и стойкостью к механическим воздействиям.
  • Напыление карбид вольфрама придает полотну высокую износостойкость и твердость.



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Отзывы о товаре Вольфрамовое полотно Matrix 77915, 300 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для ножовок
Материал назначения
Керамика
Длина, мм
300
Ширина, мм
3
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Полотно - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Вольфрамовое полотно Matrix 77915 длиной 300 мм используется в качестве сменного элемента для ручных ножовок соответствующего размера. Оно пригодится для распила стекла, керамики и фарфора. Полотно будет полезно при осуществлении ремонта в квартире или загородном доме.

Преимущества

  • За счет круглого профиля полотно способно выполнять фигурный рез и менять направление распила в процессе работы.
  • Сталь 45, из которой изготовлено полотно, обладает высокой прочностью и стойкостью к механическим воздействиям.
  • Напыление карбид вольфрама придает полотну высокую износостойкость и твердость.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вольфрамовое полотно Matrix 77915, 300 мм - данный товар вы можете купить по цене 310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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