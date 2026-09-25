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Удлинитель для перовых сверл Matrix 704955, 300 мм, D 16-40 мм, 6-гранный хвостовик купить с доставкой в Москве
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Удлинитель для перовых сверл Matrix 704955, 300 мм, D 16-40 мм, 6-гранный хвостовик

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Удлинитель для перовых сверл Matrix 704955, 300 мм, D 16-40 мм, 6-гранный хвостовик - фото 1
Удлинитель для перовых сверл Matrix 704955, 300 мм, D 16-40 мм, 6-гранный хвостовик - фото 2
Удлинитель для перовых сверл Matrix 704955, 300 мм, D 16-40 мм, 6-гранный хвостовик - фото 3
Удлинитель для перовых сверл Matrix 704955, 300 мм, D 16-40 мм, 6-гранный хвостовик - фото 4
Удлинитель для перовых сверл Matrix 704955, 300 мм, D 16-40 мм, 6-гранный хвостовик - фото 5
Удлинитель для перовых сверл Matrix 704955, 300 мм, D 16-40 мм, 6-гранный хвостовик - фото 6
Удлинитель для перовых сверл Matrix 704955, 300 мм, D 16-40 мм, 6-гранный хвостовик - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Минимальный диаметр, мм
16
Максимальный диаметр, мм
40
Длина, мм
300
Комплектация
Удлинитель - 1 шт Ключ - 1 шт
  • Удлинитель для перовых сверл Matrix 704955, 300 мм, D 16-40 мм, 6-гранный хвостовик - фото 1
  • Удлинитель для перовых сверл Matrix 704955, 300 мм, D 16-40 мм, 6-гранный хвостовик - фото 2
  • Удлинитель для перовых сверл Matrix 704955, 300 мм, D 16-40 мм, 6-гранный хвостовик - фото 3
  • Удлинитель для перовых сверл Matrix 704955, 300 мм, D 16-40 мм, 6-гранный хвостовик - фото 4
  • Удлинитель для перовых сверл Matrix 704955, 300 мм, D 16-40 мм, 6-гранный хвостовик - фото 5
  • Удлинитель для перовых сверл Matrix 704955, 300 мм, D 16-40 мм, 6-гранный хвостовик - фото 6
  • Удлинитель для перовых сверл Matrix 704955, 300 мм, D 16-40 мм, 6-гранный хвостовик - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745571
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Удлинитель для перовых сверл Matrix 704955, 300 мм, D 16-40 мм, 6-гранный хвостовик
300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал
сталь 45
Минимальный диаметр, мм
16
Максимальный диаметр, мм
40
Длина, мм
300
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Удлинитель - 1 шт Ключ - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х4х2
Вес, г.
120

Описание товара Удлинитель для перовых сверл Matrix 704955, 300 мм, D 16-40 мм, 6-гранный хвостовик

Удлинитель Matrix 704955 длиной 300 мм, с 6-гранным хвостовиком, используется совместно с перовыми сверлами диаметром 16-40 мм. Позволяет удлинить оснастку для сверления глубоких отверстий. Пригодится во время проведения строительных и отделочных работ.

Преимущества

  • Оптимальная прочность — удлинитель выполнен из стали 45.
  • Шестигранный хвостовик — удлинитель не проворачивается в патроне.
  • Надежное крепление оснастки — производитель предусмотрел два поперечных крепежных винта.
  • Готовность к использованию — в комплект поставки входит шестигранный ключ, его не нужно покупать отдельно.



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Отзывы о товаре Удлинитель для перовых сверл Matrix 704955, 300 мм, D 16-40 мм, 6-гранный хвостовик




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал
сталь 45
Минимальный диаметр, мм
16
Максимальный диаметр, мм
40
Длина, мм
300
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Удлинитель - 1 шт Ключ - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Удлинитель Matrix 704955 длиной 300 мм, с 6-гранным хвостовиком, используется совместно с перовыми сверлами диаметром 16-40 мм. Позволяет удлинить оснастку для сверления глубоких отверстий. Пригодится во время проведения строительных и отделочных работ.

Преимущества

  • Оптимальная прочность — удлинитель выполнен из стали 45.
  • Шестигранный хвостовик — удлинитель не проворачивается в патроне.
  • Надежное крепление оснастки — производитель предусмотрел два поперечных крепежных винта.
  • Готовность к использованию — в комплект поставки входит шестигранный ключ, его не нужно покупать отдельно.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Удлинитель для перовых сверл Matrix 704955, 300 мм, D 16-40 мм, 6-гранный хвостовик - купить по цене 300 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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