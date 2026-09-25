Бур по бетону Matrix 70642, 12 x 160 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
бетон, кирпич, камень, железобетон, арматура, натуральный камень
Диаметр, мм
12
Длина, мм
160
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб.
В наличии
Код товара: 745668
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Характеристики
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
легированная сталь 40Х, карбид вольфрама ВК8
Материал назначения
бетон, кирпич, камень, железобетон, арматура, натуральный камень
Диаметр, мм
12
Длина, мм
160
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х4х1
Вес, г.
80
Описание товара Бур по бетону Matrix 70642, 12 x 160 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной
Бур по бетону Matrix 70642 размером 12 х 160 мм используется с перфораторами типа SDS Plus. Используется для получения отверстий в особо твердых поверхностях, таких как бетон, арматура, кирпич, искусственный и натуральный камень. Благодаря твердосплавной пластине с 4 резцами бур успешно справляется с большими объемами работ.
Преимущества
- Высокий ресурс — крестовая режущая пластина из сверхтвердого сплава карбида вольфрама 80–90 HRC долговечна, эффективно сверлит камень и не ломается при попадании в арматуру.
- Износостойкость — спиральная часть бура изготовлена из легированной стали 40Х и термообработана, благодаря чему выдерживает высокие динамические нагрузками.
- Качественное удаление шлама — четырехспиральная рабочая часть обеспечивает более эффективный отвод продуктов сверления, тем самым предотвращая перегрев бура.
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Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
легированная сталь 40Х, карбид вольфрама ВК8
Материал назначения
бетон, кирпич, камень, железобетон, арматура, натуральный камень
Диаметр, мм
12
Длина, мм
160
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Бур по бетону Matrix 70642 размером 12 х 160 мм используется с перфораторами типа SDS Plus. Используется для получения отверстий в особо твердых поверхностях, таких как бетон, арматура, кирпич, искусственный и натуральный камень. Благодаря твердосплавной пластине с 4 резцами бур успешно справляется с большими объемами работ.
Преимущества
- Высокий ресурс — крестовая режущая пластина из сверхтвердого сплава карбида вольфрама 80–90 HRC долговечна, эффективно сверлит камень и не ломается при попадании в арматуру.
- Износостойкость — спиральная часть бура изготовлена из легированной стали 40Х и термообработана, благодаря чему выдерживает высокие динамические нагрузками.
- Качественное удаление шлама — четырехспиральная рабочая часть обеспечивает более эффективный отвод продуктов сверления, тем самым предотвращая перегрев бура.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Бур по бетону Matrix 70642, 12 x 160 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 300 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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