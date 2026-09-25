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Сверло-зенкер под конфирмат DENZEL 704205, 5 мм купить с доставкой в Москве
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Сверло-зенкер под конфирмат DENZEL 704205, 5 мм

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Сверло-зенкер под конфирмат DENZEL 704205, 5 мм - фото 1
Сверло-зенкер под конфирмат DENZEL 704205, 5 мм - фото 2
Сверло-зенкер под конфирмат DENZEL 704205, 5 мм - фото 3
Сверло-зенкер под конфирмат DENZEL 704205, 5 мм - фото 4
Сверло-зенкер под конфирмат DENZEL 704205, 5 мм - фото 5
Сверло-зенкер под конфирмат DENZEL 704205, 5 мм - фото 6
Сверло-зенкер под конфирмат DENZEL 704205, 5 мм - фото 7
Сверло-зенкер под конфирмат DENZEL 704205, 5 мм - фото 8
Сверло-зенкер под конфирмат DENZEL 704205, 5 мм - фото 9
Сверло-зенкер под конфирмат DENZEL 704205, 5 мм - фото 10
Сверло-зенкер под конфирмат DENZEL 704205, 5 мм - фото 11
Сверло-зенкер под конфирмат DENZEL 704205, 5 мм - фото 12
Сверло-зенкер под конфирмат DENZEL 704205, 5 мм - фото 13
Сверло-зенкер под конфирмат DENZEL 704205, 5 мм - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Диаметр, мм
5
Минимальный диаметр, мм
5
Комплектация
Сверло по дереву - 1 шт
  • Сверло-зенкер под конфирмат DENZEL 704205, 5 мм - фото 1
  • Сверло-зенкер под конфирмат DENZEL 704205, 5 мм - фото 2
  • Сверло-зенкер под конфирмат DENZEL 704205, 5 мм - фото 3
  • Сверло-зенкер под конфирмат DENZEL 704205, 5 мм - фото 4
  • Сверло-зенкер под конфирмат DENZEL 704205, 5 мм - фото 5
  • Сверло-зенкер под конфирмат DENZEL 704205, 5 мм - фото 6
  • Сверло-зенкер под конфирмат DENZEL 704205, 5 мм - фото 7
  • Сверло-зенкер под конфирмат DENZEL 704205, 5 мм - фото 8
  • Сверло-зенкер под конфирмат DENZEL 704205, 5 мм - фото 9
  • Сверло-зенкер под конфирмат DENZEL 704205, 5 мм - фото 10
  • Сверло-зенкер под конфирмат DENZEL 704205, 5 мм - фото 11
  • Сверло-зенкер под конфирмат DENZEL 704205, 5 мм - фото 12
  • Сверло-зенкер под конфирмат DENZEL 704205, 5 мм - фото 13
  • Сверло-зенкер под конфирмат DENZEL 704205, 5 мм - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744862
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Сверло-зенкер под конфирмат DENZEL 704205, 5 мм
300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей
Материал
инструментальная сталь
Диаметр, мм
5
Минимальный диаметр, мм
5
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло по дереву - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х2
Вес, г.
40

Описание товара Сверло-зенкер под конфирмат DENZEL 704205, 5 мм

Сверло-зенкер Denzel 704205 диаметром 5 мм предназначено для получения точных и ровных отверстий под мебельную стяжку (евровинты, конфирмат) без дополнительного зенкования. Устанавливается в патрон дрели или сверлильного станка, подходит для работы с изделиями из древесины, ДСП, ЛДСП, фанеры. Оснастка пригодится во время сборки мебели и проведения ремонтных работ.

Преимущества

  • Прочность — сверло изготовлено из высококачественной инструментальной стали.
  • Высокий ресурс — оснастка твердостью 48 HRC долго сохраняет рабочие свойства.
  • Защита от разрушения — оксидированное покрытие предотвращает образование коррозии.
  • Получение разных отверстий без замены оснастки — глубина сверления регулируется в диапазоне 50-70 мм.
  • Быстрый поиск нужного сверла — на корпус нанесена четкая маркировка с обозначением диаметра.
  • Полная комплектация — оснастка поставляется с имбусовым ключом для фиксации сверла.
  • Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим со стандартными патронами дрелей.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Сверло-зенкер под конфирмат DENZEL 704205, 5 мм




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей
Материал
инструментальная сталь
Диаметр, мм
5
Минимальный диаметр, мм
5
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло по дереву - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Сверло-зенкер Denzel 704205 диаметром 5 мм предназначено для получения точных и ровных отверстий под мебельную стяжку (евровинты, конфирмат) без дополнительного зенкования. Устанавливается в патрон дрели или сверлильного станка, подходит для работы с изделиями из древесины, ДСП, ЛДСП, фанеры. Оснастка пригодится во время сборки мебели и проведения ремонтных работ.

Преимущества

  • Прочность — сверло изготовлено из высококачественной инструментальной стали.
  • Высокий ресурс — оснастка твердостью 48 HRC долго сохраняет рабочие свойства.
  • Защита от разрушения — оксидированное покрытие предотвращает образование коррозии.
  • Получение разных отверстий без замены оснастки — глубина сверления регулируется в диапазоне 50-70 мм.
  • Быстрый поиск нужного сверла — на корпус нанесена четкая маркировка с обозначением диаметра.
  • Полная комплектация — оснастка поставляется с имбусовым ключом для фиксации сверла.
  • Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим со стандартными патронами дрелей.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Доставка
Отзывы


Сверло-зенкер под конфирмат DENZEL 704205, 5 мм - стоимость товара 300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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