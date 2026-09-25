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Сверло универсальное DENZEL 706009, Multi cut, 10мм купить с доставкой в Москве
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Сверло универсальное DENZEL 706009, Multi cut, 10мм

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Сверло универсальное DENZEL 706009, Multi cut, 10мм - фото 1
Сверло универсальное DENZEL 706009, Multi cut, 10мм - фото 2
Сверло универсальное DENZEL 706009, Multi cut, 10мм - фото 3
Сверло универсальное DENZEL 706009, Multi cut, 10мм - фото 4
Сверло универсальное DENZEL 706009, Multi cut, 10мм - фото 5
Сверло универсальное DENZEL 706009, Multi cut, 10мм - фото 6
Сверло универсальное DENZEL 706009, Multi cut, 10мм - фото 7
Сверло универсальное DENZEL 706009, Multi cut, 10мм - фото 8
Сверло универсальное DENZEL 706009, Multi cut, 10мм - фото 9
Сверло универсальное DENZEL 706009, Multi cut, 10мм - фото 10
Сверло универсальное DENZEL 706009, Multi cut, 10мм - фото 11
Сверло универсальное DENZEL 706009, Multi cut, 10мм - фото 12
Сверло универсальное DENZEL 706009, Multi cut, 10мм - фото 13
Сверло универсальное DENZEL 706009, Multi cut, 10мм - фото 14
Сверло универсальное DENZEL 706009, Multi cut, 10мм - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
бетон, металл
Диаметр, мм
10
Комплектация
Сверло - 1 шт
  • Сверло универсальное DENZEL 706009, Multi cut, 10мм - фото 1
  • Сверло универсальное DENZEL 706009, Multi cut, 10мм - фото 2
  • Сверло универсальное DENZEL 706009, Multi cut, 10мм - фото 3
  • Сверло универсальное DENZEL 706009, Multi cut, 10мм - фото 4
  • Сверло универсальное DENZEL 706009, Multi cut, 10мм - фото 5
  • Сверло универсальное DENZEL 706009, Multi cut, 10мм - фото 6
  • Сверло универсальное DENZEL 706009, Multi cut, 10мм - фото 7
  • Сверло универсальное DENZEL 706009, Multi cut, 10мм - фото 8
  • Сверло универсальное DENZEL 706009, Multi cut, 10мм - фото 9
  • Сверло универсальное DENZEL 706009, Multi cut, 10мм - фото 10
  • Сверло универсальное DENZEL 706009, Multi cut, 10мм - фото 11
  • Сверло универсальное DENZEL 706009, Multi cut, 10мм - фото 12
  • Сверло универсальное DENZEL 706009, Multi cut, 10мм - фото 13
  • Сверло универсальное DENZEL 706009, Multi cut, 10мм - фото 14
  • Сверло универсальное DENZEL 706009, Multi cut, 10мм - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745656
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 40Cr
Материал назначения
бетон, металл
Диаметр, мм
10
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х5х1
Вес, г.
50

Описание товара Сверло универсальное DENZEL 706009, Multi cut, 10мм

Универсальное сверло Denzel Multi Cut 706009 с шестигранным хвостовиком предназначено для получения отверстий диаметром 10 мм в бетоне, металле, керамике, древесине любых пород, фанере, пластмассе и других материалах. Используется при проведении строительных, ремонтных работ, также пригодится в быту.

Преимущества

  • Устойчивость к ударным нагрузкам — сверло изготовлено из прочной стали 40Cr, твердосплавная пластина надежно закреплена при помощи высококачественного припоя.
  • Эффективность — продуманная форма спирали способствует быстрому удалению продуктов сверления, что повышает производительность оснастки и увеличивает срок ее службы.
  • Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне.
  • Удобная упаковка — сверло поставляется в двойном блистере, его можно осмотреть перед покупкой.



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Отзывы о товаре Сверло универсальное DENZEL 706009, Multi cut, 10мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 40Cr
Материал назначения
бетон, металл
Диаметр, мм
10
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Универсальное сверло Denzel Multi Cut 706009 с шестигранным хвостовиком предназначено для получения отверстий диаметром 10 мм в бетоне, металле, керамике, древесине любых пород, фанере, пластмассе и других материалах. Используется при проведении строительных, ремонтных работ, также пригодится в быту.

Преимущества

  • Устойчивость к ударным нагрузкам — сверло изготовлено из прочной стали 40Cr, твердосплавная пластина надежно закреплена при помощи высококачественного припоя.
  • Эффективность — продуманная форма спирали способствует быстрому удалению продуктов сверления, что повышает производительность оснастки и увеличивает срок ее службы.
  • Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне.
  • Удобная упаковка — сверло поставляется в двойном блистере, его можно осмотреть перед покупкой.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Доставка
Отзывы


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