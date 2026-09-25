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Пика DENZEL 703132, 14 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS купить с доставкой в Москве
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Пика DENZEL 703132, 14 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS

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Пика DENZEL 703132, 14 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS - фото 1
Пика DENZEL 703132, 14 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS - фото 2
Пика DENZEL 703132, 14 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS - фото 3
Пика DENZEL 703132, 14 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS - фото 4
Пика DENZEL 703132, 14 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS - фото 5
Пика DENZEL 703132, 14 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS - фото 6
Пика DENZEL 703132, 14 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS - фото 7
Пика DENZEL 703132, 14 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS - фото 8
Пика DENZEL 703132, 14 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS - фото 9
Пика DENZEL 703132, 14 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
14
Длина, мм
250
Комплектация
Пика - 1 шт
  • Пика DENZEL 703132, 14 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS - фото 1
  • Пика DENZEL 703132, 14 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS - фото 2
  • Пика DENZEL 703132, 14 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS - фото 3
  • Пика DENZEL 703132, 14 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS - фото 4
  • Пика DENZEL 703132, 14 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS - фото 5
  • Пика DENZEL 703132, 14 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS - фото 6
  • Пика DENZEL 703132, 14 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS - фото 7
  • Пика DENZEL 703132, 14 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS - фото 8
  • Пика DENZEL 703132, 14 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS - фото 9
  • Пика DENZEL 703132, 14 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744979
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пика DENZEL 703132, 14 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS
290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для перфораторов
Материал
40Cr
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
14
Длина, мм
250
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пика - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х5х2
Вес, г.
260

Описание товара Пика DENZEL 703132, 14 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS

Пика Denzel 703132 размером 14 x 250 мм изготовлена из стали 40Cr и предназначена для установки в патрон SDS-plus. Используется совместно с перфоратором для проведения ударных работ. Оптимальна для разрушения кирпичных, бетонных и каменных конструкций. Оснастка будет полезна на строительной площадке.

Преимущества

  • Прочность — пика из стали 40Cr оптимальна для работы с твердыми материалами.
  • Долговечность — рабочая часть твердостью 52 HRC отличается износостойкостью.
  • Быстрая установка — хвостовик SDS-plus надежно фиксируется в патроне перфоратора.



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Отзывы о товаре Пика DENZEL 703132, 14 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для перфораторов
Материал
40Cr
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
14
Длина, мм
250
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пика - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пика Denzel 703132 размером 14 x 250 мм изготовлена из стали 40Cr и предназначена для установки в патрон SDS-plus. Используется совместно с перфоратором для проведения ударных работ. Оптимальна для разрушения кирпичных, бетонных и каменных конструкций. Оснастка будет полезна на строительной площадке.

Преимущества

  • Прочность — пика из стали 40Cr оптимальна для работы с твердыми материалами.
  • Долговечность — рабочая часть твердостью 52 HRC отличается износостойкостью.
  • Быстрая установка — хвостовик SDS-plus надежно фиксируется в патроне перфоратора.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пика DENZEL 703132, 14 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS - данный товар вы можете купить по цене 290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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