Чашка алмазная зачистная Sparta 729955, 125 мм, Turbo
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Чашка алмазная зачистная Sparta 729955, 125 мм, Turbo
Алмазная зачистная чашка Sparta Turbo 729955 с посадочным отверстием 22,2 мм устанавливается на вал углошлифовальной машины, совместимой с оснасткой диаметром 125 мм. Применяется для точной шлифовки и придания гладкости поверхностям из бетона, гранита, мрамора, камня, а также кирпичной кладке. Пригодится для снятия фаски с гранитной или мраморной плиты. Движется плавно, удерживать ее можно без особых усилий. Алмазный слой высотой 4,5 мм позволяет эффективно выполнять поставленные задачи. Насадка подходит для бытового использования.
Преимущества
- Эффективное охлаждение — рабочая часть имеет турбированное строение.
- Высокая производительность — в корпусе чаши предусмотрены специальные отверстия для отвода шлама.
- Защита от разрушения — эмалированный стальной корпус не подвержен коррозии.
- Подтвержденное качество — зачистная чашка произведена на фирменном заводе и прошла контроль качества.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Алмазная зачистная чашка Sparta Turbo 729955 с посадочным отверстием 22,2 мм устанавливается на вал углошлифовальной машины, совместимой с оснасткой диаметром 125 мм. Применяется для точной шлифовки и придания гладкости поверхностям из бетона, гранита, мрамора, камня, а также кирпичной кладке. Пригодится для снятия фаски с гранитной или мраморной плиты. Движется плавно, удерживать ее можно без особых усилий. Алмазный слой высотой 4,5 мм позволяет эффективно выполнять поставленные задачи. Насадка подходит для бытового использования.
Преимущества
- Эффективное охлаждение — рабочая часть имеет турбированное строение.
- Высокая производительность — в корпусе чаши предусмотрены специальные отверстия для отвода шлама.
- Защита от разрушения — эмалированный стальной корпус не подвержен коррозии.
- Подтвержденное качество — зачистная чашка произведена на фирменном заводе и прошла контроль качества.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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