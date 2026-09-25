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Чашка алмазная зачистная Sparta 729955, 125 мм, Turbo купить с доставкой в Москве
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Чашка алмазная зачистная Sparta 729955, 125 мм, Turbo

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Чашка алмазная зачистная Sparta 729955, 125 мм, Turbo - фото 1
Чашка алмазная зачистная Sparta 729955, 125 мм, Turbo - фото 2
Чашка алмазная зачистная Sparta 729955, 125 мм, Turbo - фото 3
Чашка алмазная зачистная Sparta 729955, 125 мм, Turbo - фото 4
Чашка алмазная зачистная Sparta 729955, 125 мм, Turbo - фото 5
Чашка алмазная зачистная Sparta 729955, 125 мм, Turbo - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит, Мрамор
Диаметр, мм
125.01
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
Чашка алмазная - 1 шт
  • Чашка алмазная зачистная Sparta 729955, 125 мм, Turbo - фото 1
  • Чашка алмазная зачистная Sparta 729955, 125 мм, Turbo - фото 2
  • Чашка алмазная зачистная Sparta 729955, 125 мм, Turbo - фото 3
  • Чашка алмазная зачистная Sparta 729955, 125 мм, Turbo - фото 4
  • Чашка алмазная зачистная Sparta 729955, 125 мм, Turbo - фото 5
  • Чашка алмазная зачистная Sparta 729955, 125 мм, Turbo - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 746230
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Характеристики

Бренд
Sparta
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит, Мрамор
Диаметр, мм
125.01
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Чашка алмазная - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х13х3
Вес, г.
490

Описание товара Чашка алмазная зачистная Sparta 729955, 125 мм, Turbo

Алмазная зачистная чашка Sparta Turbo 729955 с посадочным отверстием 22,2 мм устанавливается на вал углошлифовальной машины, совместимой с оснасткой диаметром 125 мм. Применяется для точной шлифовки и придания гладкости поверхностям из бетона, гранита, мрамора, камня, а также кирпичной кладке. Пригодится для снятия фаски с гранитной или мраморной плиты. Движется плавно, удерживать ее можно без особых усилий. Алмазный слой высотой 4,5 мм позволяет эффективно выполнять поставленные задачи. Насадка подходит для бытового использования.

Преимущества

  • Эффективное охлаждение — рабочая часть имеет турбированное строение.
  • Высокая производительность — в корпусе чаши предусмотрены специальные отверстия для отвода шлама.
  • Защита от разрушения — эмалированный стальной корпус не подвержен коррозии.
  • Подтвержденное качество — зачистная чашка произведена на фирменном заводе и прошла контроль качества.



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Отзывы о товаре Чашка алмазная зачистная Sparta 729955, 125 мм, Turbo




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Характеристики
Бренд
Sparta
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит, Мрамор
Диаметр, мм
125.01
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Чашка алмазная - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Алмазная зачистная чашка Sparta Turbo 729955 с посадочным отверстием 22,2 мм устанавливается на вал углошлифовальной машины, совместимой с оснасткой диаметром 125 мм. Применяется для точной шлифовки и придания гладкости поверхностям из бетона, гранита, мрамора, камня, а также кирпичной кладке. Пригодится для снятия фаски с гранитной или мраморной плиты. Движется плавно, удерживать ее можно без особых усилий. Алмазный слой высотой 4,5 мм позволяет эффективно выполнять поставленные задачи. Насадка подходит для бытового использования.

Преимущества

  • Эффективное охлаждение — рабочая часть имеет турбированное строение.
  • Высокая производительность — в корпусе чаши предусмотрены специальные отверстия для отвода шлама.
  • Защита от разрушения — эмалированный стальной корпус не подвержен коррозии.
  • Подтвержденное качество — зачистная чашка произведена на фирменном заводе и прошла контроль качества.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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