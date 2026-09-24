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Зубило KRAFTOOL ALLIGATOR, 40 х 250 мм, SDS-plus, лопаточное (29326-40-250) купить с доставкой в Москве
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Зубило KRAFTOOL ALLIGATOR, 40 х 250 мм, SDS-plus, лопаточное (29326-40-250)

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Зубило KRAFTOOL ALLIGATOR, 40 х 250 мм, SDS-plus, лопаточное (29326-40-250) - фото 1
Зубило KRAFTOOL ALLIGATOR, 40 х 250 мм, SDS-plus, лопаточное (29326-40-250) - фото 2
Зубило KRAFTOOL ALLIGATOR, 40 х 250 мм, SDS-plus, лопаточное (29326-40-250) - фото 3
Зубило KRAFTOOL ALLIGATOR, 40 х 250 мм, SDS-plus, лопаточное (29326-40-250) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зубило
Длина, мм
250
Ширина, мм
40
Комплектация
Зубило, упаковка
  • Зубило KRAFTOOL ALLIGATOR, 40 х 250 мм, SDS-plus, лопаточное (29326-40-250) - фото 1
  • Зубило KRAFTOOL ALLIGATOR, 40 х 250 мм, SDS-plus, лопаточное (29326-40-250) - фото 2
  • Зубило KRAFTOOL ALLIGATOR, 40 х 250 мм, SDS-plus, лопаточное (29326-40-250) - фото 3
  • Зубило KRAFTOOL ALLIGATOR, 40 х 250 мм, SDS-plus, лопаточное (29326-40-250) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706699
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Зубило KRAFTOOL ALLIGATOR, 40 х 250 мм, SDS-plus, лопаточное (29326-40-250)
700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Зубило
Длина, мм
250
Ширина, мм
40
Комплектация
Зубило, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х5х5
Вес, г.
312

Описание товара Зубило KRAFTOOL ALLIGATOR, 40 х 250 мм, SDS-plus, лопаточное (29326-40-250)

Зубило плоское широкое ALLIGATOR KRAFTOOL 29326-40-250_z01 используется совместно с перфораторами, имеющими систему крепления SDS-plus, при проведении долбежных и демонтажных работ по кирпичной кладке, бетону, природному и искусственному камню.



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Отзывы о товаре Зубило KRAFTOOL ALLIGATOR, 40 х 250 мм, SDS-plus, лопаточное (29326-40-250)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Зубило
Длина, мм
250
Ширина, мм
40
Комплектация
Зубило, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Зубило плоское широкое ALLIGATOR KRAFTOOL 29326-40-250_z01 используется совместно с перфораторами, имеющими систему крепления SDS-plus, при проведении долбежных и демонтажных работ по кирпичной кладке, бетону, природному и искусственному камню.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зубило KRAFTOOL ALLIGATOR, 40 х 250 мм, SDS-plus, лопаточное (29326-40-250) - стоимость товара 700 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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