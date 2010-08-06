Сверло ступенчатое по металлу СИБРТЕХ 723013, 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30мм, 4241
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Сверло ступенчатое по металлу СИБРТЕХ 723013, 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30мм, 4241
Ступенчатое сверло Сибртех 723013 предназначено для сверления отверстий диаметром от 6 до 30 мм в сталях, цветных металлах и пластике. Избавляет от необходимости иметь при себе целый набор традиционных сверл. Позволяет получать отверстия с ровными краями и уже снятой фаской под гайку или болт. Сверло пригодится дома и в мастерской.
Преимущества
- Эффективность — оснастка из прочной быстрорежущей стали устойчива к интенсивным динамическим нагрузкам.
- Высокий ресурс — рабочие части твердостью 60-62 HRC долго сохраняют режущие свойства.
- Защита от разрушения — сверло покрыто техническим маслом для предотвращения образования коррозии.
- Надежная фиксация — трехгранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.
- Удобная упаковка — сверло поставляется в блистере, позволяющем осмотреть его перед покупкой.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Ступенчатое сверло Сибртех 723013 предназначено для сверления отверстий диаметром от 6 до 30 мм в сталях, цветных металлах и пластике. Избавляет от необходимости иметь при себе целый набор традиционных сверл. Позволяет получать отверстия с ровными краями и уже снятой фаской под гайку или болт. Сверло пригодится дома и в мастерской.
Преимущества
- Эффективность — оснастка из прочной быстрорежущей стали устойчива к интенсивным динамическим нагрузкам.
- Высокий ресурс — рабочие части твердостью 60-62 HRC долго сохраняют режущие свойства.
- Защита от разрушения — сверло покрыто техническим маслом для предотвращения образования коррозии.
- Надежная фиксация — трехгранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.
- Удобная упаковка — сверло поставляется в блистере, позволяющем осмотреть его перед покупкой.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Сверло ступенчатое по металлу СИБРТЕХ 723013, 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30мм, 4241