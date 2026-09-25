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Чашка алмазная зачистная Sparta 729885, 125 мм, турбо-сегмент купить с доставкой в Москве
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Чашка алмазная зачистная Sparta 729885, 125 мм, турбо-сегмент

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Чашка алмазная зачистная Sparta 729885, 125 мм, турбо-сегмент - фото 1
Чашка алмазная зачистная Sparta 729885, 125 мм, турбо-сегмент - фото 2
Чашка алмазная зачистная Sparta 729885, 125 мм, турбо-сегмент - фото 3
Чашка алмазная зачистная Sparta 729885, 125 мм, турбо-сегмент - фото 4
Чашка алмазная зачистная Sparta 729885, 125 мм, турбо-сегмент - фото 5
Чашка алмазная зачистная Sparta 729885, 125 мм, турбо-сегмент - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит, Мрамор
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
Чашка алмазная - 1 шт
  • Чашка алмазная зачистная Sparta 729885, 125 мм, турбо-сегмент - фото 1
  • Чашка алмазная зачистная Sparta 729885, 125 мм, турбо-сегмент - фото 2
  • Чашка алмазная зачистная Sparta 729885, 125 мм, турбо-сегмент - фото 3
  • Чашка алмазная зачистная Sparta 729885, 125 мм, турбо-сегмент - фото 4
  • Чашка алмазная зачистная Sparta 729885, 125 мм, турбо-сегмент - фото 5
  • Чашка алмазная зачистная Sparta 729885, 125 мм, турбо-сегмент - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 746224
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Характеристики

Бренд
Sparta
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит, Мрамор
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Чашка алмазная - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
410

Описание товара Чашка алмазная зачистная Sparta 729885, 125 мм, турбо-сегмент

Алмазная зачистная чашка Sparta Турбо-сегмент 729885 диаметром 125 мм, с посадочным отверстием 22,2 мм, устанавливается на вал углошлифовальной машины и служит для шлифования бетонных, каменных, мраморных, гранитных и кирпичных поверхностей. С ее помощью можно проводить грубую обработку (понадобится несколько проходов) и чистовую шлифовку для придания материалу гладкости. Алмазный слой толщиной 4,5 мм обеспечивает ресурс работоспособности, достаточный для решения бытовых задач.

Преимущества

  • Работа без подачи воды — турбированная рабочая часть охлаждается в процессе шлифовки.
  • Эффективный отвод шлама — в корпусе чаши предусмотрены специальные отверстия.
  • Защита от разрушения — эмалированный стальной корпус не подвержен коррозии.
  • Подтвержденное качество — зачистная чашка произведена на фирменном заводе и прошла контроль качества.



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Отзывы о товаре Чашка алмазная зачистная Sparta 729885, 125 мм, турбо-сегмент




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Характеристики
Бренд
Sparta
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит, Мрамор
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Чашка алмазная - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Алмазная зачистная чашка Sparta Турбо-сегмент 729885 диаметром 125 мм, с посадочным отверстием 22,2 мм, устанавливается на вал углошлифовальной машины и служит для шлифования бетонных, каменных, мраморных, гранитных и кирпичных поверхностей. С ее помощью можно проводить грубую обработку (понадобится несколько проходов) и чистовую шлифовку для придания материалу гладкости. Алмазный слой толщиной 4,5 мм обеспечивает ресурс работоспособности, достаточный для решения бытовых задач.

Преимущества

  • Работа без подачи воды — турбированная рабочая часть охлаждается в процессе шлифовки.
  • Эффективный отвод шлама — в корпусе чаши предусмотрены специальные отверстия.
  • Защита от разрушения — эмалированный стальной корпус не подвержен коррозии.
  • Подтвержденное качество — зачистная чашка произведена на фирменном заводе и прошла контроль качества.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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