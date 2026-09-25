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Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75910, 150 х 20 х 32 мм купить с доставкой в Москве
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Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75910, 150 х 20 х 32 мм

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Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75910, 150 х 20 х 32 мм - фото 1
Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75910, 150 х 20 х 32 мм - фото 2
Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75910, 150 х 20 х 32 мм - фото 3
Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75910, 150 х 20 х 32 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
32
Ширина, мм
20
Комплектация
Круг полировальный - 1 шт
  • Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75910, 150 х 20 х 32 мм - фото 1
  • Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75910, 150 х 20 х 32 мм - фото 2
  • Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75910, 150 х 20 х 32 мм - фото 3
  • Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75910, 150 х 20 х 32 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746819
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75910, 150 х 20 х 32 мм
690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал
войлок
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
32
Ширина, мм
20
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг полировальный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х2
Вес, г.
160

Описание товара Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75910, 150 х 20 х 32 мм

Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75910, 150 х 20 х 32 мм



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Отзывы о товаре Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75910, 150 х 20 х 32 мм




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал
войлок
Материал назначения
универсальный
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
32
Ширина, мм
20
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг полировальный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75910, 150 х 20 х 32 мм


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг полировальный из натурального войлока Matrix 75910, 150 х 20 х 32 мм - стоимость товара 690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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