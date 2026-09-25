Коронка Matrix 72444, BIMETAL, 44 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
44
Длина, мм
44
Комплектация
Коронка - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб.
В наличии
Код товара: 746099
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал
быстрорежущая сталь, углеродистая сталь
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
44
Длина, мм
44
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Коронка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х5х5
Вес, г.
90
Описание товара Коронка Matrix 72444, BIMETAL, 44 мм
Коронка Matrix BIMETAL 72444 диаметром 44 мм — режущий инструмент, который устанавливается на дрель, перфоратор или стационарный станок. Используется для быстрого сверления черных и цветных металлов, пластика и других материалов. Позволяет получить отверстия большого диаметра при проведении электромонтажных работ и прокладке коммуникаций.
Преимущества
- Надежная конструкция — корпус выполнен из углеродистой стали, зубья приварены методом электросварки.
- Эффективность — рабочая часть из быстрорежущей стали обеспечивает высокую скорость сверления.
- Совместимость с разными типами патронов — на коронку можно установить хвостовик с шестигранным или SDS-Plus профилем Matrix 72490, 72492, 72494, 72496 (приобретается отдельно).
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Бренд
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал
быстрорежущая сталь, углеродистая сталь
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
44
Длина, мм
44
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Коронка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Коронка Matrix BIMETAL 72444 диаметром 44 мм — режущий инструмент, который устанавливается на дрель, перфоратор или стационарный станок. Используется для быстрого сверления черных и цветных металлов, пластика и других материалов. Позволяет получить отверстия большого диаметра при проведении электромонтажных работ и прокладке коммуникаций.
Преимущества
- Надежная конструкция — корпус выполнен из углеродистой стали, зубья приварены методом электросварки.
- Эффективность — рабочая часть из быстрорежущей стали обеспечивает высокую скорость сверления.
- Совместимость с разными типами патронов — на коронку можно установить хвостовик с шестигранным или SDS-Plus профилем Matrix 72490, 72492, 72494, 72496 (приобретается отдельно).
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Коронка Matrix 72444, BIMETAL, 44 мм - по цене 450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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