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Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732127, ф160 х 20 мм, 48 зуба + кольцо 20/16 купить с доставкой в Москве
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Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732127, ф160 х 20 мм, 48 зуба + кольцо 20/16

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Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732127, ф160 х 20 мм, 48 зуба + кольцо 20/16 - фото 1
Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732127, ф160 х 20 мм, 48 зуба + кольцо 20/16 - фото 2
Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732127, ф160 х 20 мм, 48 зуба + кольцо 20/16 - фото 3
Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732127, ф160 х 20 мм, 48 зуба + кольцо 20/16 - фото 4
Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732127, ф160 х 20 мм, 48 зуба + кольцо 20/16 - фото 5
Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732127, ф160 х 20 мм, 48 зуба + кольцо 20/16 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
160
Посадочный диаметр, мм
20
Шаг зубьев
мелкий
Количество зубьев
48
Комплектация
Диск - 1 штКольцо 20/16мм - 1 шт
  • Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732127, ф160 х 20 мм, 48 зуба + кольцо 20/16 - фото 1
  • Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732127, ф160 х 20 мм, 48 зуба + кольцо 20/16 - фото 2
  • Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732127, ф160 х 20 мм, 48 зуба + кольцо 20/16 - фото 3
  • Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732127, ф160 х 20 мм, 48 зуба + кольцо 20/16 - фото 4
  • Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732127, ф160 х 20 мм, 48 зуба + кольцо 20/16 - фото 5
  • Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732127, ф160 х 20 мм, 48 зуба + кольцо 20/16 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746326
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732127, ф160 х 20 мм, 48 зуба + кольцо 20/16
440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
160
Посадочный диаметр, мм
20
Шаг зубьев
мелкий
Количество зубьев
48
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Диск - 1 штКольцо 20/16мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х17х1
Вес, г.
200

Описание товара Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732127, ф160 х 20 мм, 48 зуба + кольцо 20/16

Пильный диск по дереву Сибртех 732127 диаметром 160 х 20 мм, с 48 зубьями и переходным кольцом 20/16, предназначен для распила древесины мягких и твердых пород, фанеры, ДСП, МДФ. Используется с циркулярными и торцовочными пилами с посадочным диаметром 20 мм. Переходное кольцо 20/16 позволяет при необходимости изменить размер посадки. Мелкие зубья обеспечивают точный рез с чистыми кромками. Диск подходит для бытового применения.

Преимущества

  • Прочность и высокая производительность — основание диска изготовлено из стали 50, режущие пластины выполнены из твердого сплава YG8 и заточены с использованием алмазного абразива.
  • Качественный рез — 48 зубьев типа АТВ с попеременной заточкой позволяют использовать диск для точного поперечного распила материалов и получения чистых кромок
  • Защита от заклинивания — компенсационные прорези препятствуют деформации диска при нагреве.
  • Высокий ресурс — режущие пластины припаяны качественным медным припоем, поэтому диск выдерживает интенсивные нагрузки.



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Отзывы о товаре Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732127, ф160 х 20 мм, 48 зуба + кольцо 20/16




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
160
Посадочный диаметр, мм
20
Шаг зубьев
мелкий
Количество зубьев
48
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Диск - 1 штКольцо 20/16мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пильный диск по дереву Сибртех 732127 диаметром 160 х 20 мм, с 48 зубьями и переходным кольцом 20/16, предназначен для распила древесины мягких и твердых пород, фанеры, ДСП, МДФ. Используется с циркулярными и торцовочными пилами с посадочным диаметром 20 мм. Переходное кольцо 20/16 позволяет при необходимости изменить размер посадки. Мелкие зубья обеспечивают точный рез с чистыми кромками. Диск подходит для бытового применения.

Преимущества

  • Прочность и высокая производительность — основание диска изготовлено из стали 50, режущие пластины выполнены из твердого сплава YG8 и заточены с использованием алмазного абразива.
  • Качественный рез — 48 зубьев типа АТВ с попеременной заточкой позволяют использовать диск для точного поперечного распила материалов и получения чистых кромок
  • Защита от заклинивания — компенсационные прорези препятствуют деформации диска при нагреве.
  • Высокий ресурс — режущие пластины припаяны качественным медным припоем, поэтому диск выдерживает интенсивные нагрузки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Доставка
Отзывы


Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732127, ф160 х 20 мм, 48 зуба + кольцо 20/16 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 440 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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