Бур по бетону Matrix 70906, 16 x 210 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон
Диаметр, мм
16
Длина, мм
210
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб.
В наличии
Код товара: 745696
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Характеристики
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
40CR+YG8C, сталь 40CR, YG8C
Материал назначения
Бетон
Диаметр, мм
16
Длина, мм
210
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х4х2
Вес, г.
170
Описание товара Бур по бетону Matrix 70906, 16 x 210 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной
Бур по бетону Matrix 70906 длиной 210 мм, с хвостовиком SDS-plus и крестовой пластиной, предназначен для получения отверстий диаметром 16 мм в бетоне, камне и кирпиче. Крестовая пластина обеспечивает эффективную работу с твердыми материалами, в том числе армированным бетоном. Бур устанавливается в патрон перфоратора и используется во время проведения строительных работ.
Преимущества
- Эффективность — режущая пластина из твердого сплава YG8C твердостью более 80 HRA отличается высокими эксплуатационными свойствами.
- Прочность — бур из высокоуглеродистой стали 40Cr выдерживает значительные динамические нагрузки.
- Высокая производительность — четырехспиральная рабочая часть с U-образной канавкой обеспечивает эффективный отвод шлама и защиту от перегрева.
- Долговечность — бур покрыт техническим маслом для защиты от коррозии.
- Быстрая установка — хвостовик SDS-plus надежно фиксируется в патроне перфоратора.
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Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
40CR+YG8C, сталь 40CR, YG8C
Материал назначения
Бетон
Диаметр, мм
16
Длина, мм
210
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Бур по бетону Matrix 70906 длиной 210 мм, с хвостовиком SDS-plus и крестовой пластиной, предназначен для получения отверстий диаметром 16 мм в бетоне, камне и кирпиче. Крестовая пластина обеспечивает эффективную работу с твердыми материалами, в том числе армированным бетоном. Бур устанавливается в патрон перфоратора и используется во время проведения строительных работ.
Преимущества
- Эффективность — режущая пластина из твердого сплава YG8C твердостью более 80 HRA отличается высокими эксплуатационными свойствами.
- Прочность — бур из высокоуглеродистой стали 40Cr выдерживает значительные динамические нагрузки.
- Высокая производительность — четырехспиральная рабочая часть с U-образной канавкой обеспечивает эффективный отвод шлама и защиту от перегрева.
- Долговечность — бур покрыт техническим маслом для защиты от коррозии.
- Быстрая установка — хвостовик SDS-plus надежно фиксируется в патроне перфоратора.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Бур по бетону Matrix 70906, 16 x 210 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 430 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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