Бур по бетону Matrix 70673, 12 x 300 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
бетон, кирпич, камень, железобетон, натуральный камень
Диаметр, мм
12
Длина, мм
300
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб.
В наличии
Код товара: 745676
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Характеристики
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
легированная сталь 40Х
Материал назначения
бетон, кирпич, камень, железобетон, натуральный камень
Диаметр, мм
12
Длина, мм
300
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х4х1
Вес, г.
150
Описание товара Бур по бетону Matrix 70673, 12 x 300 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной
Бур по бетону Matrix 70673 размером 12 х 300 мм используется с перфораторами типа SDS Plus. Используется для получения отверстий в особо твердых поверхностях, таких как бетон, арматура, кирпич, искусственный и натуральный камень. Благодаря твердосплавной пластине с 4 резцами бур успешно справляется с большими объемами работ.
Преимущества
- Высокий ресурс — крестовая режущая пластина из сверхтвердого сплава карбида вольфрама 80–90 HRC долговечна, эффективно сверлит камень и не ломается при попадании в арматуру.
- Износостойкость — спиральная часть бура изготовлена из легированной стали 40Х и термообработана, благодаря чему выдерживает высокие динамические нагрузками.
- Качественное удаление шлама — четырехспиральная рабочая часть обеспечивает более эффективный отвод продуктов сверления, тем самым предотвращая перегрев бура.
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Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
легированная сталь 40Х
Материал назначения
бетон, кирпич, камень, железобетон, натуральный камень
Диаметр, мм
12
Длина, мм
300
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Бур по бетону Matrix 70673 размером 12 х 300 мм используется с перфораторами типа SDS Plus. Используется для получения отверстий в особо твердых поверхностях, таких как бетон, арматура, кирпич, искусственный и натуральный камень. Благодаря твердосплавной пластине с 4 резцами бур успешно справляется с большими объемами работ.
Преимущества
- Высокий ресурс — крестовая режущая пластина из сверхтвердого сплава карбида вольфрама 80–90 HRC долговечна, эффективно сверлит камень и не ломается при попадании в арматуру.
- Износостойкость — спиральная часть бура изготовлена из легированной стали 40Х и термообработана, благодаря чему выдерживает высокие динамические нагрузками.
- Качественное удаление шлама — четырехспиральная рабочая часть обеспечивает более эффективный отвод продуктов сверления, тем самым предотвращая перегрев бура.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Бур по бетону Matrix 70673, 12 x 300 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной - этот товар вы можете купить по цене 430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бур по бетону Matrix 70673, 12 x 300 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной