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Круг шлифовальный Мир Инструмента 73457, 150 х 20 х 32 мм, 25А, F60, М (Луга) купить с доставкой в Москве
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Круг шлифовальный Мир Инструмента 73457, 150 х 20 х 32 мм, 25А, F60, М (Луга)

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Круг шлифовальный Мир Инструмента 73457, 150 х 20 х 32 мм, 25А, F60, М (Луга) - фото 1
Круг шлифовальный Мир Инструмента 73457, 150 х 20 х 32 мм, 25А, F60, М (Луга) - фото 2
Круг шлифовальный Мир Инструмента 73457, 150 х 20 х 32 мм, 25А, F60, М (Луга) - фото 3
Круг шлифовальный Мир Инструмента 73457, 150 х 20 х 32 мм, 25А, F60, М (Луга) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
60
Комплектация
Круг шлифовальный - 1 шт
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73457, 150 х 20 х 32 мм, 25А, F60, М (Луга) - фото 1
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73457, 150 х 20 х 32 мм, 25А, F60, М (Луга) - фото 2
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73457, 150 х 20 х 32 мм, 25А, F60, М (Луга) - фото 3
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73457, 150 х 20 х 32 мм, 25А, F60, М (Луга) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746470
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Круг шлифовальный Мир Инструмента 73457, 150 х 20 х 32 мм, 25А, F60, М (Луга)
440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
60
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг шлифовальный - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
15х15х2
Вес, г.
720

Описание товара Круг шлифовальный Мир Инструмента 73457, 150 х 20 х 32 мм, 25А, F60, М (Луга)

Шлифовальный круг Луга 73457 размером 150 х 20 х 32 мм, с абразивом 25A (белый электрокорунд), зернистостью F60 и твердостью M, N, устанавливается на точило с соответствующим посадочным диаметром и предназначен для шлифования закаленных деталей из углеродистых, нержавеющих и быстрорежущих сталей. Подходит также для заточки режущих кромок, обработки тонких деталей и инструментов — зубьев, ножей, сверл, резцов. Круг успешно справляется с твердыми материалами благодаря абразивным частицам из белого электрокорунда.

Преимущества

  • Высокий ресурс — заостренные абразивные частицы оксида алюминия стачиваются медленно.
  • Надежность — прочная керамическая связка крепко удерживает абразивные частицы.
  • Водостойкость — керамическая связка позволяет использовать специальные охлаждающие жидкости для увеличения качества обработки и предотвращения перегрева детали.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Круг шлифовальный Мир Инструмента 73457, 150 х 20 х 32 мм, 25А, F60, М (Луга)




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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
60
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг шлифовальный - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Шлифовальный круг Луга 73457 размером 150 х 20 х 32 мм, с абразивом 25A (белый электрокорунд), зернистостью F60 и твердостью M, N, устанавливается на точило с соответствующим посадочным диаметром и предназначен для шлифования закаленных деталей из углеродистых, нержавеющих и быстрорежущих сталей. Подходит также для заточки режущих кромок, обработки тонких деталей и инструментов — зубьев, ножей, сверл, резцов. Круг успешно справляется с твердыми материалами благодаря абразивным частицам из белого электрокорунда.

Преимущества

  • Высокий ресурс — заостренные абразивные частицы оксида алюминия стачиваются медленно.
  • Надежность — прочная керамическая связка крепко удерживает абразивные частицы.
  • Водостойкость — керамическая связка позволяет использовать специальные охлаждающие жидкости для увеличения качества обработки и предотвращения перегрева детали.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг шлифовальный Мир Инструмента 73457, 150 х 20 х 32 мм, 25А, F60, М (Луга) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 440 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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