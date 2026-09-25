Хвостовик Matrix 72492, SDS PLUS для коронок BIMETAL свыше 30 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Металл
Минимальный диаметр, мм
32
Максимальный диаметр, мм
140
Длина, мм
120
Комплектация
Хвостовик SDS PLUS - 1 штсверло - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб.
В наличии
Код товара: 746118
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440 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь 45
Материал назначения
Металл
Минимальный диаметр, мм
32
Максимальный диаметр, мм
140
Длина, мм
120
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Хвостовик SDS PLUS - 1 штсверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х11х4
Вес, г.
250
Описание товара Хвостовик Matrix 72492, SDS PLUS для коронок BIMETAL свыше 30 мм
Хвостовик SDS PLUS Matrix 72492 предназначен для коронок BIMETAL 72432-72499 размером 32-140 мм. Пригодится профессиональным и частным мастерам для облегчения сверлильных операций. Направляющим сверлом можно проделать предварительное отверстие для точности работы.
Преимущества
- Сверло выполнено из быстрорежущей стали, за счет чего обеспечивается высокая скорость и качество работы.
- Благодаря хвостовику SDS PLUS инструмент легко и надежно фиксируется в патроне перфоратора.
- Хвостовик оснащен двумя упорами по краям, поэтому надежно крепится в коронке.
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Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь 45
Материал назначения
Металл
Минимальный диаметр, мм
32
Максимальный диаметр, мм
140
Длина, мм
120
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Хвостовик SDS PLUS - 1 штсверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Хвостовик SDS PLUS Matrix 72492 предназначен для коронок BIMETAL 72432-72499 размером 32-140 мм. Пригодится профессиональным и частным мастерам для облегчения сверлильных операций. Направляющим сверлом можно проделать предварительное отверстие для точности работы.
Преимущества
- Сверло выполнено из быстрорежущей стали, за счет чего обеспечивается высокая скорость и качество работы.
- Благодаря хвостовику SDS PLUS инструмент легко и надежно фиксируется в патроне перфоратора.
- Хвостовик оснащен двумя упорами по краям, поэтому надежно крепится в коронке.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Хвостовик Matrix 72492, SDS PLUS для коронок BIMETAL свыше 30 мм - данный товар вы можете купить по цене 440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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