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Колесо хозяйственное СИБРТЕХ 68706, диаметр 200 мм купить с доставкой в Москве
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Колесо хозяйственное СИБРТЕХ 68706, диаметр 200 мм

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Колесо хозяйственное СИБРТЕХ 68706, диаметр 200 мм - фото 1
Колесо хозяйственное СИБРТЕХ 68706, диаметр 200 мм - фото 2
Колесо хозяйственное СИБРТЕХ 68706, диаметр 200 мм - фото 3
Колесо хозяйственное СИБРТЕХ 68706, диаметр 200 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Грузоподъемность, кг
165
Диаметр колеса, мм
200
  • Колесо хозяйственное СИБРТЕХ 68706, диаметр 200 мм - фото 1
  • Колесо хозяйственное СИБРТЕХ 68706, диаметр 200 мм - фото 2
  • Колесо хозяйственное СИБРТЕХ 68706, диаметр 200 мм - фото 3
  • Колесо хозяйственное СИБРТЕХ 68706, диаметр 200 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745030
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Колесо хозяйственное СИБРТЕХ 68706, диаметр 200 мм
640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Грузоподъемность, кг
165
Диаметр колеса, мм
200
Диаметр отверстия для крепежа, мм
200
Диаметр оси колеса, мм
20
Длина ступицы, мм
56
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х6
Вес, кг.
1.55

Описание товара Колесо хозяйственное СИБРТЕХ 68706, диаметр 200 мм

Колесо хозяйственное Сибртех 68706 диаметром 200 мм служит для перемещения грузов и устанавливается на ручные тележки стандартной грузоподъемности. Устойчиво к перепадам температур и может использоваться как в помещении, так и вне его. Колесо востребовано на торговых и производственных предприятиях, а также на складах.

Преимущества

  • Универсальность — контактная поверхность выполнена из прочной резины, поэтому колесо может применяться на различных покрытиях, долгое время сохраняя рабочие качества.
  • Долговечность — стальной обод оцинкован для защиты от коррозии.
  • Плавный ход — подшипниковая втулка обеспечивает легкое вращение.

Отзывы о товаре Колесо хозяйственное СИБРТЕХ 68706, диаметр 200 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Грузоподъемность, кг
165
Диаметр колеса, мм
200
Диаметр отверстия для крепежа, мм
200
Диаметр оси колеса, мм
20
Длина ступицы, мм
56
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Колесо хозяйственное Сибртех 68706 диаметром 200 мм служит для перемещения грузов и устанавливается на ручные тележки стандартной грузоподъемности. Устойчиво к перепадам температур и может использоваться как в помещении, так и вне его. Колесо востребовано на торговых и производственных предприятиях, а также на складах.

Преимущества

  • Универсальность — контактная поверхность выполнена из прочной резины, поэтому колесо может применяться на различных покрытиях, долгое время сохраняя рабочие качества.
  • Долговечность — стальной обод оцинкован для защиты от коррозии.
  • Плавный ход — подшипниковая втулка обеспечивает легкое вращение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колесо хозяйственное СИБРТЕХ 68706, диаметр 200 мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 640 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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