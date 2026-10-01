Колесо хозяйственное СИБРТЕХ 68706, диаметр 200 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Грузоподъемность, кг
165
Диаметр колеса, мм
200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб.
В наличии
Код товара: 745030
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
640 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Грузоподъемность, кг
165
Диаметр колеса, мм
200
Диаметр отверстия для крепежа, мм
200
Диаметр оси колеса, мм
20
Длина ступицы, мм
56
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х6
Вес, кг.
1.55
Описание товара Колесо хозяйственное СИБРТЕХ 68706, диаметр 200 мм
Колесо хозяйственное Сибртех 68706 диаметром 200 мм служит для перемещения грузов и устанавливается на ручные тележки стандартной грузоподъемности. Устойчиво к перепадам температур и может использоваться как в помещении, так и вне его. Колесо востребовано на торговых и производственных предприятиях, а также на складах.
Преимущества
- Универсальность — контактная поверхность выполнена из прочной резины, поэтому колесо может применяться на различных покрытиях, долгое время сохраняя рабочие качества.
- Долговечность — стальной обод оцинкован для защиты от коррозии.
- Плавный ход — подшипниковая втулка обеспечивает легкое вращение.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитКолесо пневматическое СИБРТЕХ 68974, 3.25/3-8, длина оси 65мм, п...
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитКолесо пневматическое PALISAD 68938, 4.00-6, D325 мм, подш. внут...
-
В наличииЦена 880 руб.220 руб. в СплитКолесо пневматическое PALISAD 68948, 4.80/4.00-8 D380мм, подш. в...
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитКолесо неповоротное СИБРТЕХ 68711, диаметр 160 мм, крепление пла...
-
В наличииЦена 980 руб.245 руб. в СплитКолесо полиуретановое СИБРТЕХ 689755, 3.00-8, длина оси 90мм, по...
-
В наличииЦена 980 руб.245 руб. в СплитКолесо полиуретановое СИБРТЕХ 689765, 3.00-8, длина оси 90мм, по...
-
В наличииЦена 980 руб.245 руб. в СплитКолесо полиуретановое СИБРТЕХ 689795, 3.00-8, длина оси 80мм, по...
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитКолесо полиуретановое PALISAD 68975, 3.00-8, длина оси 90мм, под...
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитКолесо полиуретановое PALISAD 68976, 3.00-8, длина оси 90мм, под...
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитКолесо поворотное СИБРТЕХ 68717, диаметр 160 мм, крепление платф...
-
В наличииЦена 1 100 руб.275 руб. в СплитКолесо неповоротное СИБРТЕХ 68712, диаметр 200 мм, крепление пла...
-
В наличииЦена 1 220 руб.305 руб. в СплитКолесо поворотное СИБРТЕХ 68718, диаметр 200 мм, крепление платф...
Бренд
СИБРТЕХ
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Грузоподъемность, кг
165
Диаметр колеса, мм
200
Диаметр отверстия для крепежа, мм
200
Диаметр оси колеса, мм
20
Длина ступицы, мм
56
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Колесо хозяйственное Сибртех 68706 диаметром 200 мм служит для перемещения грузов и устанавливается на ручные тележки стандартной грузоподъемности. Устойчиво к перепадам температур и может использоваться как в помещении, так и вне его. Колесо востребовано на торговых и производственных предприятиях, а также на складах.
Преимущества
- Универсальность — контактная поверхность выполнена из прочной резины, поэтому колесо может применяться на различных покрытиях, долгое время сохраняя рабочие качества.
- Долговечность — стальной обод оцинкован для защиты от коррозии.
- Плавный ход — подшипниковая втулка обеспечивает легкое вращение.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Колесо хозяйственное СИБРТЕХ 68706, диаметр 200 мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 640 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Колесо хозяйственное СИБРТЕХ 68706, диаметр 200 мм