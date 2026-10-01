Колесо неповоротное СИБРТЕХ 68712, диаметр 200 мм, крепление платформенное
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Характеристики
Описание товара Колесо неповоротное СИБРТЕХ 68712, диаметр 200 мм, крепление платформенное
Колесо неповоротное Сибртех 68712 диаметром 200 мм, с платформенным креплением, обладает грузоподъемностью 165 кг и устанавливается на ручные тележки. Благодаря шине из прочной резины не повреждает поверхность и не издает шума при движении. Колесо служит для перемещения грузов по прямолинейной траектории в производственных и складских помещениях, а также под открытым небом.
Преимущества
- Устойчивость к повышенным нагрузкам — обод колеса изготовлен из стали.
- Длительный срок службы — подшипник качения замедляет износ, цинковое покрытие защищает от коррозии.
- Неприхотливость — изделие устойчиво к влаге, перепадам температур и ультрафиолету, поэтому может использоваться в любых атмосферных условиях.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Колесо неповоротное Сибртех 68712 диаметром 200 мм, с платформенным креплением, обладает грузоподъемностью 165 кг и устанавливается на ручные тележки. Благодаря шине из прочной резины не повреждает поверхность и не издает шума при движении. Колесо служит для перемещения грузов по прямолинейной траектории в производственных и складских помещениях, а также под открытым небом.
Преимущества
- Устойчивость к повышенным нагрузкам — обод колеса изготовлен из стали.
- Длительный срок службы — подшипник качения замедляет износ, цинковое покрытие защищает от коррозии.
- Неприхотливость — изделие устойчиво к влаге, перепадам температур и ультрафиолету, поэтому может использоваться в любых атмосферных условиях.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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