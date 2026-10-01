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Колесо пневматическое PALISAD 68938, 4.00-6, D325 мм, подш. внут. диам. 16мм, длина оси 100мм купить с доставкой в Москве
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Колесо пневматическое PALISAD 68938, 4.00-6, D325 мм, подш. внут. диам. 16мм, длина оси 100мм

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Колесо пневматическое PALISAD 68938, 4.00-6, D325 мм, подш. внут. диам. 16мм, длина оси 100мм - фото 1
Колесо пневматическое PALISAD 68938, 4.00-6, D325 мм, подш. внут. диам. 16мм, длина оси 100мм - фото 2
Колесо пневматическое PALISAD 68938, 4.00-6, D325 мм, подш. внут. диам. 16мм, длина оси 100мм - фото 3
Колесо пневматическое PALISAD 68938, 4.00-6, D325 мм, подш. внут. диам. 16мм, длина оси 100мм - фото 4
Колесо пневматическое PALISAD 68938, 4.00-6, D325 мм, подш. внут. диам. 16мм, длина оси 100мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Грузоподъемность, кг
180
Диаметр колеса, мм
325
  • Колесо пневматическое PALISAD 68938, 4.00-6, D325 мм, подш. внут. диам. 16мм, длина оси 100мм - фото 1
  • Колесо пневматическое PALISAD 68938, 4.00-6, D325 мм, подш. внут. диам. 16мм, длина оси 100мм - фото 2
  • Колесо пневматическое PALISAD 68938, 4.00-6, D325 мм, подш. внут. диам. 16мм, длина оси 100мм - фото 3
  • Колесо пневматическое PALISAD 68938, 4.00-6, D325 мм, подш. внут. диам. 16мм, длина оси 100мм - фото 4
  • Колесо пневматическое PALISAD 68938, 4.00-6, D325 мм, подш. внут. диам. 16мм, длина оси 100мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745049
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Колесо пневматическое PALISAD 68938, 4.00-6, D325 мм, подш. внут. диам. 16мм, длина оси 100мм
780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Грузоподъемность, кг
180
Диаметр колеса, мм
325
Длина ступицы, мм
100
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х33х11
Вес, кг.
1.85

Описание товара Колесо пневматическое PALISAD 68938, 4.00-6, D325 мм, подш. внут. диам. 16мм, длина оси 100мм

Пневматическое колесо 4.00-6 Palisad 68938 диаметром 325 мм, с длиной оси 100 мм и внутренним диаметром подшипника 16 мм, предназначено для перевозки грузов с помощью тачки. Благодаря шариковым подшипникам обеспечивает высокую проходимость и рассчитано на ежедневное использование на ровном или рыхлом грунте.

Преимущества

  • Надежность и коррозионная стойкость — стальной диск изготовлен методом точечной сваркой половинок по всей окружности и покрыт порошковой краской.
  • Бесшумное и безопасное перемещение — резиновая шина не портит напольное покрытие и двигается очень тихо.
  • Комфортная работа — пневматическое колесо эффективно поглощает вибрации даже при полной загрузке тачки.

Отзывы о товаре Колесо пневматическое PALISAD 68938, 4.00-6, D325 мм, подш. внут. диам. 16мм, длина оси 100мм




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Грузоподъемность, кг
180
Диаметр колеса, мм
325
Длина ступицы, мм
100
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пневматическое колесо 4.00-6 Palisad 68938 диаметром 325 мм, с длиной оси 100 мм и внутренним диаметром подшипника 16 мм, предназначено для перевозки грузов с помощью тачки. Благодаря шариковым подшипникам обеспечивает высокую проходимость и рассчитано на ежедневное использование на ровном или рыхлом грунте.

Преимущества

  • Надежность и коррозионная стойкость — стальной диск изготовлен методом точечной сваркой половинок по всей окружности и покрыт порошковой краской.
  • Бесшумное и безопасное перемещение — резиновая шина не портит напольное покрытие и двигается очень тихо.
  • Комфортная работа — пневматическое колесо эффективно поглощает вибрации даже при полной загрузке тачки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колесо пневматическое PALISAD 68938, 4.00-6, D325 мм, подш. внут. диам. 16мм, длина оси 100мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 780 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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