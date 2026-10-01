Top.Mail.Ru
Колесо пневматическое PALISAD 68948, 4.80/4.00-8 D380мм, подш. внут. диам. 20мм, длина оси 90мм купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Колесо пневматическое PALISAD 68948, 4.80/4.00-8 D380мм, подш. внут. диам. 20мм, длина оси 90мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Колесо пневматическое PALISAD 68948, 4.80/4.00-8 D380мм, подш. внут. диам. 20мм, длина оси 90мм - фото 1
Колесо пневматическое PALISAD 68948, 4.80/4.00-8 D380мм, подш. внут. диам. 20мм, длина оси 90мм - фото 2
Колесо пневматическое PALISAD 68948, 4.80/4.00-8 D380мм, подш. внут. диам. 20мм, длина оси 90мм - фото 3
Колесо пневматическое PALISAD 68948, 4.80/4.00-8 D380мм, подш. внут. диам. 20мм, длина оси 90мм - фото 4
Колесо пневматическое PALISAD 68948, 4.80/4.00-8 D380мм, подш. внут. диам. 20мм, длина оси 90мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Грузоподъемность, кг
180
Диаметр колеса, мм
380
  • Колесо пневматическое PALISAD 68948, 4.80/4.00-8 D380мм, подш. внут. диам. 20мм, длина оси 90мм - фото 1
  • Колесо пневматическое PALISAD 68948, 4.80/4.00-8 D380мм, подш. внут. диам. 20мм, длина оси 90мм - фото 2
  • Колесо пневматическое PALISAD 68948, 4.80/4.00-8 D380мм, подш. внут. диам. 20мм, длина оси 90мм - фото 3
  • Колесо пневматическое PALISAD 68948, 4.80/4.00-8 D380мм, подш. внут. диам. 20мм, длина оси 90мм - фото 4
  • Колесо пневматическое PALISAD 68948, 4.80/4.00-8 D380мм, подш. внут. диам. 20мм, длина оси 90мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745051
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Колесо пневматическое PALISAD 68948, 4.80/4.00-8 D380мм, подш. внут. диам. 20мм, длина оси 90мм
880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Грузоподъемность, кг
180
Диаметр колеса, мм
380
Длина ступицы, мм
90
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х38х10
Вес, кг.
2.21

Описание товара Колесо пневматическое PALISAD 68948, 4.80/4.00-8 D380мм, подш. внут. диам. 20мм, длина оси 90мм

Пневматическое колесо 4.80/4.00-8 Palisad 68948 диаметром 380 мм, с длиной оси 90 мм и внутренним диаметром подшипника 20 мм, предназначено для перевозки грузов с помощью тачки. Подходит к тачкам Palisad 68923, 689233, 68937, Сибртех 689643 и др. Колесо с шариковыми подшипниками обеспечивает высокую проходимость и рассчитано на ежедневное использование на ровном или рыхлом грунте.

Преимущества

  • Надежность и коррозионная стойкость — стальной диск изготовлен методом точечной сваркой половинок по всей окружности и покрыт порошковой краской.
  • Бесшумное и безопасное перемещение — резиновая шина не портит напольное покрытие и двигается очень тихо.
  • Комфортная работа — пневматическое колесо эффективно поглощает вибрации даже при полной загрузке тачки.

Отзывы о товаре Колесо пневматическое PALISAD 68948, 4.80/4.00-8 D380мм, подш. внут. диам. 20мм, длина оси 90мм




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PALISAD
Грузоподъемность, кг
180
Диаметр колеса, мм
380
Длина ступицы, мм
90
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пневматическое колесо 4.80/4.00-8 Palisad 68948 диаметром 380 мм, с длиной оси 90 мм и внутренним диаметром подшипника 20 мм, предназначено для перевозки грузов с помощью тачки. Подходит к тачкам Palisad 68923, 689233, 68937, Сибртех 689643 и др. Колесо с шариковыми подшипниками обеспечивает высокую проходимость и рассчитано на ежедневное использование на ровном или рыхлом грунте.

Преимущества

  • Надежность и коррозионная стойкость — стальной диск изготовлен методом точечной сваркой половинок по всей окружности и покрыт порошковой краской.
  • Бесшумное и безопасное перемещение — резиновая шина не портит напольное покрытие и двигается очень тихо.
  • Комфортная работа — пневматическое колесо эффективно поглощает вибрации даже при полной загрузке тачки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колесо пневматическое PALISAD 68948, 4.80/4.00-8 D380мм, подш. внут. диам. 20мм, длина оси 90мм - купить по цене 880 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...