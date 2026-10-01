Колесо пневматическое PALISAD 68948, 4.80/4.00-8 D380мм, подш. внут. диам. 20мм, длина оси 90мм
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Колесо пневматическое PALISAD 68948, 4.80/4.00-8 D380мм, подш. внут. диам. 20мм, длина оси 90мм
Пневматическое колесо 4.80/4.00-8 Palisad 68948 диаметром 380 мм, с длиной оси 90 мм и внутренним диаметром подшипника 20 мм, предназначено для перевозки грузов с помощью тачки. Подходит к тачкам Palisad 68923, 689233, 68937, Сибртех 689643 и др. Колесо с шариковыми подшипниками обеспечивает высокую проходимость и рассчитано на ежедневное использование на ровном или рыхлом грунте.
Преимущества
- Надежность и коррозионная стойкость — стальной диск изготовлен методом точечной сваркой половинок по всей окружности и покрыт порошковой краской.
- Бесшумное и безопасное перемещение — резиновая шина не портит напольное покрытие и двигается очень тихо.
- Комфортная работа — пневматическое колесо эффективно поглощает вибрации даже при полной загрузке тачки.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитКолесо неповоротное СИБРТЕХ 68711, диаметр 160 мм, крепление пла...
-
В наличииЦена 980 руб.245 руб. в СплитКолесо полиуретановое СИБРТЕХ 689755, 3.00-8, длина оси 90мм, по...
-
В наличииЦена 980 руб.245 руб. в СплитКолесо полиуретановое СИБРТЕХ 689765, 3.00-8, длина оси 90мм, по...
-
В наличииЦена 980 руб.245 руб. в СплитКолесо полиуретановое СИБРТЕХ 689795, 3.00-8, длина оси 80мм, по...
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитКолесо полиуретановое PALISAD 68975, 3.00-8, длина оси 90мм, под...
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитКолесо полиуретановое PALISAD 68976, 3.00-8, длина оси 90мм, под...
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитКолесо поворотное СИБРТЕХ 68717, диаметр 160 мм, крепление платф...
-
В наличииЦена 1 100 руб.275 руб. в СплитКолесо неповоротное СИБРТЕХ 68712, диаметр 200 мм, крепление пла...
-
В наличииЦена 1 220 руб.305 руб. в СплитКолесо поворотное СИБРТЕХ 68718, диаметр 200 мм, крепление платф...
-
В наличииЦена 1 270 руб.318 руб. в СплитКолесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68723, диаметр 160 мм, креп...
-
В наличииЦена 1 350 руб.338 руб. в СплитКолесо пневм. усилен. шина PALISAD 69080, 8PR, 4.00-8 D400мм, по...
-
В наличииЦена 1 370 руб.343 руб. в СплитКолесо пневм. усилен. шина PALISAD 69081, 8PR, 4.00-8 D400мм, по...
Пневматическое колесо 4.80/4.00-8 Palisad 68948 диаметром 380 мм, с длиной оси 90 мм и внутренним диаметром подшипника 20 мм, предназначено для перевозки грузов с помощью тачки. Подходит к тачкам Palisad 68923, 689233, 68937, Сибртех 689643 и др. Колесо с шариковыми подшипниками обеспечивает высокую проходимость и рассчитано на ежедневное использование на ровном или рыхлом грунте.
Преимущества
- Надежность и коррозионная стойкость — стальной диск изготовлен методом точечной сваркой половинок по всей окружности и покрыт порошковой краской.
- Бесшумное и безопасное перемещение — резиновая шина не портит напольное покрытие и двигается очень тихо.
- Комфортная работа — пневматическое колесо эффективно поглощает вибрации даже при полной загрузке тачки.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Отзывы о товаре Колесо пневматическое PALISAD 68948, 4.80/4.00-8 D380мм, подш. внут. диам. 20мм, длина оси 90мм