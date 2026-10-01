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Колесо полиуретановое PALISAD 68976, 3.00-8, длина оси 90мм, подшипник 20мм купить с доставкой в Москве
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Колесо полиуретановое PALISAD 68976, 3.00-8, длина оси 90мм, подшипник 20мм

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Колесо полиуретановое PALISAD 68976, 3.00-8, длина оси 90мм, подшипник 20мм - фото 1
Колесо полиуретановое PALISAD 68976, 3.00-8, длина оси 90мм, подшипник 20мм - фото 2
Колесо полиуретановое PALISAD 68976, 3.00-8, длина оси 90мм, подшипник 20мм - фото 3
Колесо полиуретановое PALISAD 68976, 3.00-8, длина оси 90мм, подшипник 20мм - фото 4
Колесо полиуретановое PALISAD 68976, 3.00-8, длина оси 90мм, подшипник 20мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Грузоподъемность, кг
150
Диаметр колеса, мм
350
  • Колесо полиуретановое PALISAD 68976, 3.00-8, длина оси 90мм, подшипник 20мм - фото 1
  • Колесо полиуретановое PALISAD 68976, 3.00-8, длина оси 90мм, подшипник 20мм - фото 2
  • Колесо полиуретановое PALISAD 68976, 3.00-8, длина оси 90мм, подшипник 20мм - фото 3
  • Колесо полиуретановое PALISAD 68976, 3.00-8, длина оси 90мм, подшипник 20мм - фото 4
  • Колесо полиуретановое PALISAD 68976, 3.00-8, длина оси 90мм, подшипник 20мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745063
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Колесо полиуретановое PALISAD 68976, 3.00-8, длина оси 90мм, подшипник 20мм
1 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Грузоподъемность, кг
150
Диаметр колеса, мм
350
Длина ступицы, мм
90
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х35х9
Вес, кг.
1.85

Описание товара Колесо полиуретановое PALISAD 68976, 3.00-8, длина оси 90мм, подшипник 20мм

Полиуретановое колесо 3.00-8 Palisad 68976, с подшипником 20 мм и длиной оси 90 мм, используется для транспортировки грузов. Устанавливается на садовые тачки, подходит для Сибртех 68962 и 689625. Колесо из полиуретана не боится проколов, легко отмывается от грязи и не нуждается в подкачке в отличие от пневматических колес.

Преимущества

  • Плавный ход — колесо с глубоким протектором обладает высокими амортизирующими свойствами.
  • Прочность — стальной диск имеет сплошной сварной шов по всей окружности, ось надежно фиксируется в ступице благодаря стальным подшипникам.
  • Высокий ресурс — полиуретановое колесо не разрушается от воздействия влаги, солнечных лучей, бензина и масла, выдерживает температуру -25 до + 50 ?.

Отзывы о товаре Колесо полиуретановое PALISAD 68976, 3.00-8, длина оси 90мм, подшипник 20мм




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Грузоподъемность, кг
150
Диаметр колеса, мм
350
Длина ступицы, мм
90
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Полиуретановое колесо 3.00-8 Palisad 68976, с подшипником 20 мм и длиной оси 90 мм, используется для транспортировки грузов. Устанавливается на садовые тачки, подходит для Сибртех 68962 и 689625. Колесо из полиуретана не боится проколов, легко отмывается от грязи и не нуждается в подкачке в отличие от пневматических колес.

Преимущества

  • Плавный ход — колесо с глубоким протектором обладает высокими амортизирующими свойствами.
  • Прочность — стальной диск имеет сплошной сварной шов по всей окружности, ось надежно фиксируется в ступице благодаря стальным подшипникам.
  • Высокий ресурс — полиуретановое колесо не разрушается от воздействия влаги, солнечных лучей, бензина и масла, выдерживает температуру -25 до + 50 ?.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колесо полиуретановое PALISAD 68976, 3.00-8, длина оси 90мм, подшипник 20мм - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1010 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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