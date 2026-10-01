Колесо поворотное СИБРТЕХ 68717, диаметр 160 мм, крепление платформенное
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Диаметр колеса, мм
160
Размер кронштейна, мм
135x105 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб.
В наличии
Код товара: 745040
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1 020 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Диаметр колеса, мм
160
Диаметр отверстия для крепежа, мм
160
Диаметр оси колеса, мм
20
Длина ступицы, мм
56
Толщина крепления, мм
2
Размер крепежных отверстий, мм
10
Размер кронштейна, мм
135x105 мм
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х19х11
Вес, кг.
1.99
Описание товара Колесо поворотное СИБРТЕХ 68717, диаметр 160 мм, крепление платформенное
Колесо поворотное СИБРТЕХ 68717, диаметр 160 мм, крепление платформенное
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Бренд
СИБРТЕХ
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Диаметр колеса, мм
160
Диаметр отверстия для крепежа, мм
160
Диаметр оси колеса, мм
20
Длина ступицы, мм
56
Толщина крепления, мм
2
Размер крепежных отверстий, мм
10
Размер кронштейна, мм
135x105 мм
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Колесо поворотное СИБРТЕХ 68717, диаметр 160 мм, крепление платформенное
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Колесо поворотное СИБРТЕХ 68717, диаметр 160 мм, крепление платформенное - по цене 1020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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