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Колесо поворотное СИБРТЕХ 68717, диаметр 160 мм, крепление платформенное купить с доставкой в Москве
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Колесо поворотное СИБРТЕХ 68717, диаметр 160 мм, крепление платформенное

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Колесо поворотное СИБРТЕХ 68717, диаметр 160 мм, крепление платформенное - фото 1
Колесо поворотное СИБРТЕХ 68717, диаметр 160 мм, крепление платформенное - фото 2
Колесо поворотное СИБРТЕХ 68717, диаметр 160 мм, крепление платформенное - фото 3
Колесо поворотное СИБРТЕХ 68717, диаметр 160 мм, крепление платформенное - фото 4
Колесо поворотное СИБРТЕХ 68717, диаметр 160 мм, крепление платформенное - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Диаметр колеса, мм
160
Размер кронштейна, мм
135x105 мм
  • Колесо поворотное СИБРТЕХ 68717, диаметр 160 мм, крепление платформенное - фото 1
  • Колесо поворотное СИБРТЕХ 68717, диаметр 160 мм, крепление платформенное - фото 2
  • Колесо поворотное СИБРТЕХ 68717, диаметр 160 мм, крепление платформенное - фото 3
  • Колесо поворотное СИБРТЕХ 68717, диаметр 160 мм, крепление платформенное - фото 4
  • Колесо поворотное СИБРТЕХ 68717, диаметр 160 мм, крепление платформенное - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745040
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Колесо поворотное СИБРТЕХ 68717, диаметр 160 мм, крепление платформенное
1 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Диаметр колеса, мм
160
Диаметр отверстия для крепежа, мм
160
Диаметр оси колеса, мм
20
Длина ступицы, мм
56
Толщина крепления, мм
2
Размер крепежных отверстий, мм
10
Размер кронштейна, мм
135x105 мм
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х19х11
Вес, кг.
1.99

Описание товара Колесо поворотное СИБРТЕХ 68717, диаметр 160 мм, крепление платформенное

Колесо поворотное СИБРТЕХ 68717, диаметр 160 мм, крепление платформенное

Отзывы о товаре Колесо поворотное СИБРТЕХ 68717, диаметр 160 мм, крепление платформенное




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Диаметр колеса, мм
160
Диаметр отверстия для крепежа, мм
160
Диаметр оси колеса, мм
20
Длина ступицы, мм
56
Толщина крепления, мм
2
Размер крепежных отверстий, мм
10
Размер кронштейна, мм
135x105 мм
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Колесо поворотное СИБРТЕХ 68717, диаметр 160 мм, крепление платформенное
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колесо поворотное СИБРТЕХ 68717, диаметр 160 мм, крепление платформенное - по цене 1020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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