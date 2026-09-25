Сумка-холодильник PALISAD 69598, 28х20х24 см, Camping
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Характеристики
Описание товара Сумка-холодильник PALISAD 69598, 28х20х24 см, Camping
Сумка-холодильник Palisad Camping 69598 размером 28 х 20 х 24 см сохранит продукты и напитки прохладными в жару. Для этого в комплекте имеется пакет с охлаждающим гелем. Дополнительно можно приобрести аккумуляторы холода Palisad 69601. Теплоизоляционный слой из высококачественных материалов PEVA, EPE эффективно поддерживает температуру внутри сумки. Изделие пригодится для перевозки продуктов и напитков, также его можно взять с собой на пикник.
Преимущества
- Прочность и долговечность — внешний слой изготовлен из полиэстера плотностью 600D.
- Комфортная транспортировка — благодаря регулируемому плечевому ремню сумку удобно нести на плече.
- Поддержание температуры горячих блюд и напитков — сумку можно использовать без охлаждающего пакета или блока.
- Компактность — если изделие не используется, его можно сложить и убрать на хранение.
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Сумка-холодильник Palisad Camping 69598 размером 28 х 20 х 24 см сохранит продукты и напитки прохладными в жару. Для этого в комплекте имеется пакет с охлаждающим гелем. Дополнительно можно приобрести аккумуляторы холода Palisad 69601. Теплоизоляционный слой из высококачественных материалов PEVA, EPE эффективно поддерживает температуру внутри сумки. Изделие пригодится для перевозки продуктов и напитков, также его можно взять с собой на пикник.
Преимущества
- Прочность и долговечность — внешний слой изготовлен из полиэстера плотностью 600D.
- Комфортная транспортировка — благодаря регулируемому плечевому ремню сумку удобно нести на плече.
- Поддержание температуры горячих блюд и напитков — сумку можно использовать без охлаждающего пакета или блока.
- Компактность — если изделие не используется, его можно сложить и убрать на хранение.
Смотрите также: Барбекю грили, Посуда для пикника, Термосумки и термобоксы
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