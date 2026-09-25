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Сумка-холодильник PALISAD 69598, 28х20х24 см, Camping купить с доставкой в Москве
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Сумка-холодильник PALISAD 69598, 28х20х24 см, Camping

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Сумка-холодильник PALISAD 69598, 28х20х24 см, Camping - фото 1
Сумка-холодильник PALISAD 69598, 28х20х24 см, Camping - фото 2
Сумка-холодильник PALISAD 69598, 28х20х24 см, Camping - фото 3
Сумка-холодильник PALISAD 69598, 28х20х24 см, Camping - фото 4
Сумка-холодильник PALISAD 69598, 28х20х24 см, Camping - фото 5
Сумка-холодильник PALISAD 69598, 28х20х24 см, Camping - фото 6
Сумка-холодильник PALISAD 69598, 28х20х24 см, Camping - фото 7
Сумка-холодильник PALISAD 69598, 28х20х24 см, Camping - фото 8
Сумка-холодильник PALISAD 69598, 28х20х24 см, Camping - фото 9
Сумка-холодильник PALISAD 69598, 28х20х24 см, Camping - фото 10
Сумка-холодильник PALISAD 69598, 28х20х24 см, Camping - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объем
11
Материал изготовления внешнего покрытия
полиэстер
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
  • Сумка-холодильник PALISAD 69598, 28х20х24 см, Camping - фото 1
  • Сумка-холодильник PALISAD 69598, 28х20х24 см, Camping - фото 2
  • Сумка-холодильник PALISAD 69598, 28х20х24 см, Camping - фото 3
  • Сумка-холодильник PALISAD 69598, 28х20х24 см, Camping - фото 4
  • Сумка-холодильник PALISAD 69598, 28х20х24 см, Camping - фото 5
  • Сумка-холодильник PALISAD 69598, 28х20х24 см, Camping - фото 6
  • Сумка-холодильник PALISAD 69598, 28х20х24 см, Camping - фото 7
  • Сумка-холодильник PALISAD 69598, 28х20х24 см, Camping - фото 8
  • Сумка-холодильник PALISAD 69598, 28х20х24 см, Camping - фото 9
  • Сумка-холодильник PALISAD 69598, 28х20х24 см, Camping - фото 10
  • Сумка-холодильник PALISAD 69598, 28х20х24 см, Camping - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744903
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сумка-холодильник PALISAD 69598, 28х20х24 см, Camping
610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Основной цвет
зеленый
Комплектация
Термо-сумка - 1 штОхлаждающий пакет с гелем - 1 шт
Объем
11
Материал изготовления внешнего покрытия
полиэстер
Материал изготовления внутреннего покрытия
PEVA
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
Габариты (ШxВxГ)
20x24x28 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х23х5
Вес, г.
480

Описание товара Сумка-холодильник PALISAD 69598, 28х20х24 см, Camping

Сумка-холодильник Palisad Camping 69598 размером 28 х 20 х 24 см сохранит продукты и напитки прохладными в жару. Для этого в комплекте имеется пакет с охлаждающим гелем. Дополнительно можно приобрести аккумуляторы холода Palisad 69601. Теплоизоляционный слой из высококачественных материалов PEVA, EPE эффективно поддерживает температуру внутри сумки. Изделие пригодится для перевозки продуктов и напитков, также его можно взять с собой на пикник.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — внешний слой изготовлен из полиэстера плотностью 600D.
  • Комфортная транспортировка — благодаря регулируемому плечевому ремню сумку удобно нести на плече.
  • Поддержание температуры горячих блюд и напитков — сумку можно использовать без охлаждающего пакета или блока.
  • Компактность — если изделие не используется, его можно сложить и убрать на хранение.

Отзывы о товаре Сумка-холодильник PALISAD 69598, 28х20х24 см, Camping




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Основной цвет
зеленый
Комплектация
Термо-сумка - 1 штОхлаждающий пакет с гелем - 1 шт
Объем
11
Материал изготовления внешнего покрытия
полиэстер
Материал изготовления внутреннего покрытия
PEVA
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
Габариты (ШxВxГ)
20x24x28 см
Страна производитель
Китай
Описание

Сумка-холодильник Palisad Camping 69598 размером 28 х 20 х 24 см сохранит продукты и напитки прохладными в жару. Для этого в комплекте имеется пакет с охлаждающим гелем. Дополнительно можно приобрести аккумуляторы холода Palisad 69601. Теплоизоляционный слой из высококачественных материалов PEVA, EPE эффективно поддерживает температуру внутри сумки. Изделие пригодится для перевозки продуктов и напитков, также его можно взять с собой на пикник.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — внешний слой изготовлен из полиэстера плотностью 600D.
  • Комфортная транспортировка — благодаря регулируемому плечевому ремню сумку удобно нести на плече.
  • Поддержание температуры горячих блюд и напитков — сумку можно использовать без охлаждающего пакета или блока.
  • Компактность — если изделие не используется, его можно сложить и убрать на хранение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка-холодильник PALISAD 69598, 28х20х24 см, Camping - стоимость товара 610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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