Магнитный браслет для крепежа Matrix 11564
Оригинальный товар
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Характеристики
Комплектация
Магнитный браслет - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб.
В наличии
Код товара: 744649
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
350 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Магнитный браслет - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х3
Вес, г.
170
Описание товара Магнитный браслет для крепежа Matrix 11564
Магнитный браслет для крепежа Matrix 11564 удерживает шурупы, гвозди, саморезы, иголки, булавки и другие небольшие металлические предметы. Он позволяет освободить руки во время проведения ремонтных, строительных, монтажных и других работ. Браслет станет незаменимым помощником для домашних мастеров и профессионалов и упростит работу с крепежом на высоте.
Преимущества
- Универсальный размер — ремешок длиной 310 мм застегивается на «липучку», что позволяет подогнать его под обхват запястья.
- Вместительность — на поверхности магнита размером 53 х 29 мм можно разместить множество деталей одновременно.
- Малый вес 123 г — браслет практически не ощущается на руке.
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Магнитный браслет для крепежа Matrix 11564 удерживает шурупы, гвозди, саморезы, иголки, булавки и другие небольшие металлические предметы. Он позволяет освободить руки во время проведения ремонтных, строительных, монтажных и других работ. Браслет станет незаменимым помощником для домашних мастеров и профессионалов и упростит работу с крепежом на высоте.
Преимущества
- Универсальный размер — ремешок длиной 310 мм застегивается на «липучку», что позволяет подогнать его под обхват запястья.
- Вместительность — на поверхности магнита размером 53 х 29 мм можно разместить множество деталей одновременно.
- Малый вес 123 г — браслет практически не ощущается на руке.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магнитный браслет для крепежа Matrix 11564 - стоимость товара 350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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