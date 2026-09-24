Набор ключей имбусовых TORX, 9 шт., T10-T50, CrV, удлиненные, сатин. Matrix (12306)
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб.
В наличии
Код товара: 649132
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Загружаем...
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Загружаем...
430 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
23х10х2
Вес, г.
360
Описание товара Набор ключей имбусовых TORX, 9 шт., T10-T50, CrV, удлиненные, сатин. Matrix (12306)
Набор удлиненных имбусовых ключей TORX Matrix 12306, сатинированный, 9 шт. из стали CrV, используется для работ с крепежом Т10-Т50, имеющим звездообразный профиль. Пригодится частному мастеру для ремонта бытовой техники и электроприборов. Каждый ключ имеет 2 рабочих конца, что удобно для работы в труднодоступных местах.
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Набор удлиненных имбусовых ключей TORX Matrix 12306, сатинированный, 9 шт. из стали CrV, используется для работ с крепежом Т10-Т50, имеющим звездообразный профиль. Пригодится частному мастеру для ремонта бытовой техники и электроприборов. Каждый ключ имеет 2 рабочих конца, что удобно для работы в труднодоступных местах.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор ключей имбусовых TORX, 9 шт., T10-T50, CrV, удлиненные, сатин. Matrix (12306) - купить по цене 430 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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