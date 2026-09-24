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Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., удлиненные, сатин., с шаром Matrix (11233) купить с доставкой в Москве
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Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., удлиненные, сатин., с шаром Matrix (11233)

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Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., удлиненные, сатин., с шаром Matrix (11233) - фото 1
Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., удлиненные, сатин., с шаром Matrix (11233) - фото 2
Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., удлиненные, сатин., с шаром Matrix (11233) - фото 3
Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., удлиненные, сатин., с шаром Matrix (11233) - фото 4
Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., удлиненные, сатин., с шаром Matrix (11233) - фото 5
Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., удлиненные, сатин., с шаром Matrix (11233) - фото 6
Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., удлиненные, сатин., с шаром Matrix (11233) - фото 7
Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., удлиненные, сатин., с шаром Matrix (11233) - фото 8
Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., удлиненные, сатин., с шаром Matrix (11233) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
Пластиковый футляр - 1 штКлючи имбусовые: 1.5 мм, 2 мм, 2.5, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм - 9 шт
  • Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., удлиненные, сатин., с шаром Matrix (11233) - фото 1
  • Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., удлиненные, сатин., с шаром Matrix (11233) - фото 2
  • Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., удлиненные, сатин., с шаром Matrix (11233) - фото 3
  • Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., удлиненные, сатин., с шаром Matrix (11233) - фото 4
  • Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., удлиненные, сатин., с шаром Matrix (11233) - фото 5
  • Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., удлиненные, сатин., с шаром Matrix (11233) - фото 6
  • Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., удлиненные, сатин., с шаром Matrix (11233) - фото 7
  • Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., удлиненные, сатин., с шаром Matrix (11233) - фото 8
  • Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., удлиненные, сатин., с шаром Matrix (11233) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649116
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., удлиненные, сатин., с шаром Matrix (11233)
450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
Пластиковый футляр - 1 штКлючи имбусовые: 1.5 мм, 2 мм, 2.5, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм - 9 шт
Количество бит, шт
9
Торцовые головки
4 мм, 5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х3
Вес, г.
450

Описание товара Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., удлиненные, сатин., с шаром Matrix (11233)

Набор Matrix 11233 из 9 удлиненных сатинированных имбусовых ключей размером 1,5-10 мм, с шаром, из стали CrV, используется для монтажа и демонтажа крепежа со шлицем HEX. Шестигранники наиболее часто применяются для закручивания мебельных евровинтов и ремонта велосипедов. Удлиненные рабочие части обеспечивают удобный доступ в труднодоступные места. Преимущества Высокий ресурс — ключи изготовлены из прочной и износостойкой хромованадиевой стали. Защита от разрушения — сатинированная поверхность инструментов устойчива к повреждениям. Универсальность — короткие части ключей можно использовать для работы в ограниченном пространстве и в случаях, когда требуется приложить большое усилие. Продуманная конструкция — шар на конце каждого ключа позволяет работать с крепежами под углом. Удобное хранение и транспортировка — в набор входит пластиковый держатель.



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Отзывы о товаре Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., удлиненные, сатин., с шаром Matrix (11233)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
Пластиковый футляр - 1 штКлючи имбусовые: 1.5 мм, 2 мм, 2.5, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм - 9 шт
Количество бит, шт
9
Торцовые головки
4 мм, 5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Набор Matrix 11233 из 9 удлиненных сатинированных имбусовых ключей размером 1,5-10 мм, с шаром, из стали CrV, используется для монтажа и демонтажа крепежа со шлицем HEX. Шестигранники наиболее часто применяются для закручивания мебельных евровинтов и ремонта велосипедов. Удлиненные рабочие части обеспечивают удобный доступ в труднодоступные места. Преимущества Высокий ресурс — ключи изготовлены из прочной и износостойкой хромованадиевой стали. Защита от разрушения — сатинированная поверхность инструментов устойчива к повреждениям. Универсальность — короткие части ключей можно использовать для работы в ограниченном пространстве и в случаях, когда требуется приложить большое усилие. Продуманная конструкция — шар на конце каждого ключа позволяет работать с крепежами под углом. Удобное хранение и транспортировка — в набор входит пластиковый держатель.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, CrV, 9 шт., удлиненные, сатин., с шаром Matrix (11233) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 450 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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