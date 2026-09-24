Набор ключей имбусовых HEX, 2–12 мм, 45x, закаленные, 9 шт., короткие, никель Сибртех (12316)
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Характеристики
Описание товара Набор ключей имбусовых HEX, 2–12 мм, 45x, закаленные, 9 шт., короткие, никель Сибртех (12316)
Набор коротких имбусовых ключей Сибртех 12317 из закаленной стали 45Х, покрытых никелем, 9 шт. в упаковке, используется для работы с евровинтами, имеющими шлиц HEX в виде внутреннего шестигранника. В комплекте 9 ключей размером от 1,5 до 10 мм, что обеспечивает широкие возможности применения набора. Он пригодится при сборке мебели, для ремонта велосипедов, установки и регулировки пластиковых окон.
Преимущества
- Прочность и защита от коррозии — ключи изготовлены из высококачественной стали 45Х, закалены до твердости 45 HRC и никелированы.
- Удобная работа в труднодоступных местах — Г-образная форма облегчает закручивание и откручивание крепежа.
- Использование короткого конца в качестве рабочего — набор удобен для работы с большим усилием или в ограниченном пространстве.
- Продуманная упаковка — держатель-клипса из прочного пластика обеспечивает удобное хранение и быстрое извлечение инструментов.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Набор коротких имбусовых ключей Сибртех 12317 из закаленной стали 45Х, покрытых никелем, 9 шт. в упаковке, используется для работы с евровинтами, имеющими шлиц HEX в виде внутреннего шестигранника. В комплекте 9 ключей размером от 1,5 до 10 мм, что обеспечивает широкие возможности применения набора. Он пригодится при сборке мебели, для ремонта велосипедов, установки и регулировки пластиковых окон.
Преимущества
- Прочность и защита от коррозии — ключи изготовлены из высококачественной стали 45Х, закалены до твердости 45 HRC и никелированы.
- Удобная работа в труднодоступных местах — Г-образная форма облегчает закручивание и откручивание крепежа.
- Использование короткого конца в качестве рабочего — набор удобен для работы с большим усилием или в ограниченном пространстве.
- Продуманная упаковка — держатель-клипса из прочного пластика обеспечивает удобное хранение и быстрое извлечение инструментов.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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