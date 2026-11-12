Наушники Яндекс Дропс с Алисой (YNDX-00150WHT) Белые
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 870 руб.
В наличии
Код товара: 743371
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 870 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
кейс, комплект сменных амбушюр, кабель для зарядки
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
6
Время работы (с зарядным кейсом)
26
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х3
Вес, г.
100
Описание товара Наушники Яндекс Дропс с Алисой (YNDX-00150WHT) Белые
Беспроводные наушники Яндекс в белом цвете — компактный вариант для комфортного прослушивания музыки, звонков и других повседневных задач. Внутриканальная конструкция помогает удобно разместить наушники, а TWS обеспечивает полностью беспроводное использование без соединяющего кабеля. Система активного шумоподавления снижает влияние внешних звуков, чтобы вы могли сосредоточиться на аудио. Встроенный микрофон позволяет общаться по телефону. Bluetooth-подключение и сопротивление 32 ? делают наушники удобными для ежедневного использования. Одного заряда хватает до 6 часов работы, а зарядный кейс увеличивает общее время автономности до 26 часов. Чехол заряжается проводным способом. Белый цвет добавляет модели аккуратный и универсальный вид.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 600 руб. 8 690 руб.1400 руб. в СплитНаушники Creative Zen Air Pro White 51EF1090AA000
-
В наличииЦена 5 600 руб.1400 руб. в СплитНаушники JBL Tune 680NC (JBLT680NCBLK) black
-
В наличииЦена 5 600 руб.1400 руб. в СплитНаушники JBL Tune Beam 2, чёрный
-
В наличииЦена 5 650 руб.1413 руб. в СплитНаушники Huawei FreeBuds 6i White 55037549
-
В наличииЦена 5 650 руб.1413 руб. в СплитНаушники Huawei FreeBuds 6i Violet 55037547
-
В наличииЦена 5 699 руб.1425 руб. в СплитБеспроводные наушники MEG HEA400BL черный
-
В наличииЦена 5 880 руб. 16 376 руб.1470 руб. в СплитНаушники Marshall Major IV Black
-
В наличииЦена 5 880 руб. 12 555 руб.1470 руб. в СплитНаушники Marshall Major IV Brown
-
В наличииЦена 5 980 руб.1495 руб. в СплитНаушники JBL Tune 780NC (JBLT780NCBLU) Blue
-
В наличииЦена 5 980 руб.1495 руб. в СплитНаушники JBL Tune 780NC (JBLT780NCWHT) White
-
В наличииЦена 5 980 руб.1495 руб. в СплитНаушники JBL Tune 780NC (JBLT780NCBEG) Beige
-
В наличииЦена 6 070 руб.1518 руб. в СплитНаушники JBL Tune Flex 2 Turquoise
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
кейс, комплект сменных амбушюр, кабель для зарядки
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
6
Развернуть
Время работы (с зарядным кейсом)
26
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Беспроводные наушники Яндекс в белом цвете — компактный вариант для комфортного прослушивания музыки, звонков и других повседневных задач. Внутриканальная конструкция помогает удобно разместить наушники, а TWS обеспечивает полностью беспроводное использование без соединяющего кабеля. Система активного шумоподавления снижает влияние внешних звуков, чтобы вы могли сосредоточиться на аудио. Встроенный микрофон позволяет общаться по телефону. Bluetooth-подключение и сопротивление 32 ? делают наушники удобными для ежедневного использования. Одного заряда хватает до 6 часов работы, а зарядный кейс увеличивает общее время автономности до 26 часов. Чехол заряжается проводным способом. Белый цвет добавляет модели аккуратный и универсальный вид.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Наушники Яндекс Дропс с Алисой (YNDX-00150WHT) Белые - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5870 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники Яндекс Дропс с Алисой (YNDX-00150WHT) Белые