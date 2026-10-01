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Зарядное Устройство SKIL SC0060 (2.4А) купить с доставкой в Москве
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Зарядное Устройство SKIL SC0060 (2.4А)

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Зарядное Устройство SKIL SC0060 (2.4А) - фото 1
Зарядное Устройство SKIL SC0060 (2.4А) - фото 2
Зарядное Устройство SKIL SC0060 (2.4А) - фото 3
Зарядное Устройство SKIL SC0060 (2.4А) - фото 4
Зарядное Устройство SKIL SC0060 (2.4А) - фото 5
Зарядное Устройство SKIL SC0060 (2.4А) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество заряжаемых аккумуляторов
1
Тип заряжаемых аккумуляторов
Li-Ion
Устройство аккумулятора
обойма, слайдер
Напряжение, В
20
Ток зарядки, А
2.4
  • Зарядное Устройство SKIL SC0060 (2.4А) - фото 1
  • Зарядное Устройство SKIL SC0060 (2.4А) - фото 2
  • Зарядное Устройство SKIL SC0060 (2.4А) - фото 3
  • Зарядное Устройство SKIL SC0060 (2.4А) - фото 4
  • Зарядное Устройство SKIL SC0060 (2.4А) - фото 5
  • Зарядное Устройство SKIL SC0060 (2.4А) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743280
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Характеристики

Бренд
Skil
Количество заряжаемых аккумуляторов
1
Тип заряжаемых аккумуляторов
Li-Ion
Устройство аккумулятора
обойма, слайдер
Напряжение, В
20
Ток зарядки, А
2.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х14х10
Вес, г.
940

Описание товара Зарядное Устройство SKIL SC0060 (2.4А)

Идеальное решениедля профессионального и бытового использования. С зарядным устройством SKIL SC5358 ваши инструменты всегда будут готовы к работе, обеспечивая максимальную эффективность и производительность. Зарядное устройство SKIL SC5358 обеспечивает эффективное и безопасное восстановление заряда аккумуляторов линейки PWRCORE 20. Благодаря оптимальной мощности 60W, оно быстро заряжает батареи, сокращая время простоя и увеличивая производительность вашей работы.



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Отзывы о товаре Зарядное Устройство SKIL SC0060 (2.4А)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Skil
Количество заряжаемых аккумуляторов
1
Тип заряжаемых аккумуляторов
Li-Ion
Устройство аккумулятора
обойма, слайдер
Напряжение, В
20
Ток зарядки, А
2.4
Страна производитель
Китай
Описание
Идеальное решениедля профессионального и бытового использования. С зарядным устройством SKIL SC5358 ваши инструменты всегда будут готовы к работе, обеспечивая максимальную эффективность и производительность. Зарядное устройство SKIL SC5358 обеспечивает эффективное и безопасное восстановление заряда аккумуляторов линейки PWRCORE 20. Благодаря оптимальной мощности 60W, оно быстро заряжает батареи, сокращая время простоя и увеличивая производительность вашей работы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Доставка
Отзывы


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