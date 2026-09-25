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Кувалда Kraftool KRAFTBUILT 2006-2, 350 мм, 2кг купить с доставкой в Москве
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Кувалда Kraftool KRAFTBUILT 2006-2, 350 мм, 2кг

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Кувалда Kraftool KRAFTBUILT 2006-2, 350 мм, 2кг - фото 1
Кувалда Kraftool KRAFTBUILT 2006-2, 350 мм, 2кг - фото 2
Кувалда Kraftool KRAFTBUILT 2006-2, 350 мм, 2кг - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
бытовой
Форма бойка
круглый
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
  • Кувалда Kraftool KRAFTBUILT 2006-2, 350 мм, 2кг - фото 1
  • Кувалда Kraftool KRAFTBUILT 2006-2, 350 мм, 2кг - фото 2
  • Кувалда Kraftool KRAFTBUILT 2006-2, 350 мм, 2кг - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742539
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кувалда Kraftool KRAFTBUILT 2006-2, 350 мм, 2кг
2 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
бытовой
Форма бойка
круглый
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Длина, мм
359
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х16х12
Вес, кг.
2.4

Описание товара Кувалда Kraftool KRAFTBUILT 2006-2, 350 мм, 2кг

Профессиональный ударный инструмент, изготовленный специально для высоких нагрузок, обладает высокой надежностью и увеличенным сроком службы. Преимущества: SOLID FIX -Особопрочное винтовое соединение головы; SuperANTISHOCK - антивибрационная технология; DIN 5131 - изготовлено строго в соответствии со стандартом; HEAVY DUTY - для тяжелых условий эксплуатации;



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Отзывы о товаре Кувалда Kraftool KRAFTBUILT 2006-2, 350 мм, 2кг




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
бытовой
Форма бойка
круглый
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Длина, мм
359
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный ударный инструмент, изготовленный специально для высоких нагрузок, обладает высокой надежностью и увеличенным сроком службы. Преимущества: SOLID FIX -Особопрочное винтовое соединение головы; SuperANTISHOCK - антивибрационная технология; DIN 5131 - изготовлено строго в соответствии со стандартом; HEAVY DUTY - для тяжелых условий эксплуатации;


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кувалда Kraftool KRAFTBUILT 2006-2, 350 мм, 2кг - стоимость товара 2730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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