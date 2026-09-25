Top.Mail.Ru
Комбинированный литой заклепочник в кейсе ЗУБР К-М6 31196_z01, 270 мм, 2 вида заклёпок купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Комбинированный литой заклепочник в кейсе ЗУБР К-М6 31196_z01, 270 мм, 2 вида заклёпок

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Комбинированный литой заклепочник в кейсе ЗУБР К-М6 31196_z01, 270 мм, 2 вида заклёпок - фото 1
Комбинированный литой заклепочник в кейсе ЗУБР К-М6 31196_z01, 270 мм, 2 вида заклёпок - фото 2
Комбинированный литой заклепочник в кейсе ЗУБР К-М6 31196_z01, 270 мм, 2 вида заклёпок - фото 3
Комбинированный литой заклепочник в кейсе ЗУБР К-М6 31196_z01, 270 мм, 2 вида заклёпок - фото 4
Комбинированный литой заклепочник в кейсе ЗУБР К-М6 31196_z01, 270 мм, 2 вида заклёпок - фото 5
Комбинированный литой заклепочник в кейсе ЗУБР К-М6 31196_z01, 270 мм, 2 вида заклёпок - фото 6
Комбинированный литой заклепочник в кейсе ЗУБР К-М6 31196_z01, 270 мм, 2 вида заклёпок - фото 7
Комбинированный литой заклепочник в кейсе ЗУБР К-М6 31196_z01, 270 мм, 2 вида заклёпок - фото 8
Комбинированный литой заклепочник в кейсе ЗУБР К-М6 31196_z01, 270 мм, 2 вида заклёпок - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Заклепочник
  • Комбинированный литой заклепочник в кейсе ЗУБР К-М6 31196_z01, 270 мм, 2 вида заклёпок - фото 1
  • Комбинированный литой заклепочник в кейсе ЗУБР К-М6 31196_z01, 270 мм, 2 вида заклёпок - фото 2
  • Комбинированный литой заклепочник в кейсе ЗУБР К-М6 31196_z01, 270 мм, 2 вида заклёпок - фото 3
  • Комбинированный литой заклепочник в кейсе ЗУБР К-М6 31196_z01, 270 мм, 2 вида заклёпок - фото 4
  • Комбинированный литой заклепочник в кейсе ЗУБР К-М6 31196_z01, 270 мм, 2 вида заклёпок - фото 5
  • Комбинированный литой заклепочник в кейсе ЗУБР К-М6 31196_z01, 270 мм, 2 вида заклёпок - фото 6
  • Комбинированный литой заклепочник в кейсе ЗУБР К-М6 31196_z01, 270 мм, 2 вида заклёпок - фото 7
  • Комбинированный литой заклепочник в кейсе ЗУБР К-М6 31196_z01, 270 мм, 2 вида заклёпок - фото 8
  • Комбинированный литой заклепочник в кейсе ЗУБР К-М6 31196_z01, 270 мм, 2 вида заклёпок - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742150
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Комбинированный литой заклепочник в кейсе ЗУБР К-М6 31196_z01, 270 мм, 2 вида заклёпок
2 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Заклепочник, съемные насадки (2 вида), накидной ключ
Размер заклепок
2.4, 3.2, 4.0, 4.8, М3-М6
Тип заклепок
Вытяжные
Материал заклепок
алюминий, нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х14х4
Вес, г.
827

Описание товара Комбинированный литой заклепочник в кейсе ЗУБР К-М6 31196_z01, 270 мм, 2 вида заклёпок

Комбинированный литой заклепочник в кейсе ЗУБР Профессионал К-М6 2 вида заклёпок 31196_z01 предназначен для быстрого скрепления листового материала. Работает с вытяжными и резьбовыми заклепками из стали, нержавеющей стали и алюминия. Данная модель имеет усиленный литой корпус и кованную рукоятку. Это обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и долгий срок службы. Эргономичные рукоятки создают удобных захват и снижают нагрузку на руку во время интенсивных работ. Длина изделия 270 мм.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Комбинированный литой заклепочник в кейсе ЗУБР К-М6 31196_z01, 270 мм, 2 вида заклёпок




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Заклепочник, съемные насадки (2 вида), накидной ключ
Размер заклепок
2.4, 3.2, 4.0, 4.8, М3-М6
Тип заклепок
Вытяжные
Материал заклепок
алюминий, нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Описание
Комбинированный литой заклепочник в кейсе ЗУБР Профессионал К-М6 2 вида заклёпок 31196_z01 предназначен для быстрого скрепления листового материала. Работает с вытяжными и резьбовыми заклепками из стали, нержавеющей стали и алюминия. Данная модель имеет усиленный литой корпус и кованную рукоятку. Это обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и долгий срок службы. Эргономичные рукоятки создают удобных захват и снижают нагрузку на руку во время интенсивных работ. Длина изделия 270 мм.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комбинированный литой заклепочник в кейсе ЗУБР К-М6 31196_z01, 270 мм, 2 вида заклёпок - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2660 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...