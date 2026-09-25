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Кирка ЗУБР 20175-20, 2000 г купить с доставкой в Москве
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Кирка ЗУБР 20175-20, 2000 г

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Кирка ЗУБР 20175-20, 2000 г - фото 1
Кирка ЗУБР 20175-20, 2000 г - фото 2
Кирка ЗУБР 20175-20, 2000 г - фото 3
Кирка ЗУБР 20175-20, 2000 г - фото 4
Кирка ЗУБР 20175-20, 2000 г - фото 5
Кирка ЗУБР 20175-20, 2000 г - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Кирка
Класс товара
профессиональный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
  • Кирка ЗУБР 20175-20, 2000 г - фото 1
  • Кирка ЗУБР 20175-20, 2000 г - фото 2
  • Кирка ЗУБР 20175-20, 2000 г - фото 3
  • Кирка ЗУБР 20175-20, 2000 г - фото 4
  • Кирка ЗУБР 20175-20, 2000 г - фото 5
  • Кирка ЗУБР 20175-20, 2000 г - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 740 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742257
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кирка ЗУБР 20175-20, 2000 г
2 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Кирка
Класс товара
профессиональный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Длина, мм
905
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
91х53х6
Вес, кг.
3.66

Описание товара Кирка ЗУБР 20175-20, 2000 г

Откройте для себя мощь и надёжность с киркой ЗУБР Профессионал 20175-20. Этот инструмент идеально подходит для тяжёлых работ благодаря кованой голове весом 2000 грамм из высококачественной инструментальной стали. Фиберглассовая рукоятка обеспечивает долговечность и комфорт при использовании, уменьшая усталость и повышая эффективность вашей работы. Незаменимый инструмент для профессионалов, стремящихся к максимальной производительности и результативности.



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Отзывы о товаре Кирка ЗУБР 20175-20, 2000 г




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Кирка
Класс товара
профессиональный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Длина, мм
905
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя мощь и надёжность с киркой ЗУБР Профессионал 20175-20. Этот инструмент идеально подходит для тяжёлых работ благодаря кованой голове весом 2000 грамм из высококачественной инструментальной стали. Фиберглассовая рукоятка обеспечивает долговечность и комфорт при использовании, уменьшая усталость и повышая эффективность вашей работы. Незаменимый инструмент для профессионалов, стремящихся к максимальной производительности и результативности.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кирка ЗУБР 20175-20, 2000 г - данный товар вы можете купить по цене 2740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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