Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12"/ 300 мм Gross (20721)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб.
В наличии
Код товара: 648945
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2 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Глубина зажима
95
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х13х4
Вес, г.
700
Описание товара Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12"/ 300 мм Gross (20721)
Реечная быстрозажимная струбцина Gross 20721, в металлическом корпусе, с рычажным храповым механизмом, служит для фиксации деталей и конструкций толщиной до 12 дюймов / 300 мм. Губки подводят вплотную к детали, а храповый механизм с рычагом позволяет окончательно зафиксировать ее, максимально используя мускульную силу.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Глубина зажима
95
Страна производитель
Китай
Реечная быстрозажимная струбцина Gross 20721, в металлическом корпусе, с рычажным храповым механизмом, служит для фиксации деталей и конструкций толщиной до 12 дюймов / 300 мм. Губки подводят вплотную к детали, а храповый механизм с рычагом позволяет окончательно зафиксировать ее, максимально используя мускульную силу.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12"/ 300 мм Gross (20721) - стоимость товара 2620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм,12"/ 300 мм Gross (20721)