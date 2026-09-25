Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23303, 12 E, острый гиб, на подшипнике
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Характеристики
Тип инструмента
Арматурогиб механический
Класс товара
профессиональный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб.
В наличии
Код товара: 742232
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Загружаем...
2 700 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Арматурогиб механический
Тип арматурогиба
для гибки арматуры
Класс товара
профессиональный
Диаметр арматурной стали макс, мм
12
Длина, мм
923
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
93х15х14
Вес, кг.
3.9
Описание товара Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23303, 12 E, острый гиб, на подшипнике
Ручной станок для гибки арматуры на подшипнике предназначен для острого гиба гладкой и рельефной арматуры. Увеличенный ресурс и плавная работа благодаря использованию мощного подшипника в основании.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Арматурогиб механический
Тип арматурогиба
для гибки арматуры
Класс товара
профессиональный
Диаметр арматурной стали макс, мм
12
Длина, мм
923
Страна производитель
Китай
Ручной станок для гибки арматуры на подшипнике предназначен для острого гиба гладкой и рельефной арматуры. Увеличенный ресурс и плавная работа благодаря использованию мощного подшипника в основании.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ручной станок для гибки арматуры Kraftool 23303, 12 E, острый гиб, на подшипнике - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2700 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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