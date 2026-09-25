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Кувалда с удлинённой деревянной рукояткой СИБИН 20133-12, 12 кг купить с доставкой в Москве
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Кувалда с удлинённой деревянной рукояткой СИБИН 20133-12, 12 кг

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Кувалда с удлинённой деревянной рукояткой СИБИН 20133-12, 12 кг - фото 1
Кувалда с удлинённой деревянной рукояткой СИБИН 20133-12, 12 кг - фото 2
Кувалда с удлинённой деревянной рукояткой СИБИН 20133-12, 12 кг - фото 3
Кувалда с удлинённой деревянной рукояткой СИБИН 20133-12, 12 кг - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
дерево
  • Кувалда с удлинённой деревянной рукояткой СИБИН 20133-12, 12 кг - фото 1
  • Кувалда с удлинённой деревянной рукояткой СИБИН 20133-12, 12 кг - фото 2
  • Кувалда с удлинённой деревянной рукояткой СИБИН 20133-12, 12 кг - фото 3
  • Кувалда с удлинённой деревянной рукояткой СИБИН 20133-12, 12 кг - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742517
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Характеристики

Бренд
СИБИН
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
дерево
Длина, мм
700
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
71х19х11
Вес, кг.
12.4

Описание товара Кувалда с удлинённой деревянной рукояткой СИБИН 20133-12, 12 кг

Показать полностью Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производителя оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.



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Отзывы о товаре Кувалда с удлинённой деревянной рукояткой СИБИН 20133-12, 12 кг




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Характеристики
Бренд
СИБИН
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
дерево
Длина, мм
700
Страна производитель
Россия
Описание
Показать полностью Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производителя оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Отзывы


Кувалда с удлинённой деревянной рукояткой СИБИН 20133-12, 12 кг - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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