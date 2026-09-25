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Стальная наковальня ЗУБР 32620-3, 3 кг купить с доставкой в Москве
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Стальная наковальня ЗУБР 32620-3, 3 кг

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Стальная наковальня ЗУБР 32620-3, 3 кг - фото 1
Стальная наковальня ЗУБР 32620-3, 3 кг - фото 2
Стальная наковальня ЗУБР 32620-3, 3 кг - фото 3
Стальная наковальня ЗУБР 32620-3, 3 кг - фото 4
Стальная наковальня ЗУБР 32620-3, 3 кг - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Наковальня
Класс товара
профессиональный
  • Стальная наковальня ЗУБР 32620-3, 3 кг - фото 1
  • Стальная наковальня ЗУБР 32620-3, 3 кг - фото 2
  • Стальная наковальня ЗУБР 32620-3, 3 кг - фото 3
  • Стальная наковальня ЗУБР 32620-3, 3 кг - фото 4
  • Стальная наковальня ЗУБР 32620-3, 3 кг - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 770 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742318
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Стальная наковальня ЗУБР 32620-3, 3 кг
2 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Наковальня
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
сталь
Длина, мм
215
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х9х8
Вес, кг.
2.76

Описание товара Стальная наковальня ЗУБР 32620-3, 3 кг

Однорогая кузнечная наковальня - прочный инструмент, который применяется для ковки различных инструментов или заготовок



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Отзывы о товаре Стальная наковальня ЗУБР 32620-3, 3 кг




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Наковальня
Класс товара
профессиональный
Материал инструмента
сталь
Длина, мм
215
Страна производитель
Китай
Описание
Однорогая кузнечная наковальня - прочный инструмент, который применяется для ковки различных инструментов или заготовок


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стальная наковальня ЗУБР 32620-3, 3 кг - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2770 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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