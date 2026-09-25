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Кувалда с удлинённой рукояткой Stayer Fiberglass 20110-6_z03, 6 кг купить с доставкой в Москве
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Кувалда с удлинённой рукояткой Stayer Fiberglass 20110-6_z03, 6 кг

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Кувалда с удлинённой рукояткой Stayer Fiberglass 20110-6_z03, 6 кг - фото 1
Кувалда с удлинённой рукояткой Stayer Fiberglass 20110-6_z03, 6 кг - фото 2
Кувалда с удлинённой рукояткой Stayer Fiberglass 20110-6_z03, 6 кг - фото 3
Кувалда с удлинённой рукояткой Stayer Fiberglass 20110-6_z03, 6 кг - фото 4
Кувалда с удлинённой рукояткой Stayer Fiberglass 20110-6_z03, 6 кг - фото 5
Кувалда с удлинённой рукояткой Stayer Fiberglass 20110-6_z03, 6 кг - фото 6
Кувалда с удлинённой рукояткой Stayer Fiberglass 20110-6_z03, 6 кг - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
  • Кувалда с удлинённой рукояткой Stayer Fiberglass 20110-6_z03, 6 кг - фото 1
  • Кувалда с удлинённой рукояткой Stayer Fiberglass 20110-6_z03, 6 кг - фото 2
  • Кувалда с удлинённой рукояткой Stayer Fiberglass 20110-6_z03, 6 кг - фото 3
  • Кувалда с удлинённой рукояткой Stayer Fiberglass 20110-6_z03, 6 кг - фото 4
  • Кувалда с удлинённой рукояткой Stayer Fiberglass 20110-6_z03, 6 кг - фото 5
  • Кувалда с удлинённой рукояткой Stayer Fiberglass 20110-6_z03, 6 кг - фото 6
  • Кувалда с удлинённой рукояткой Stayer Fiberglass 20110-6_z03, 6 кг - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 770 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742521
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кувалда с удлинённой рукояткой Stayer Fiberglass 20110-6_z03, 6 кг
2 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.04х0.2х0.17
Вес, кг.
7.36

Описание товара Кувалда с удлинённой рукояткой Stayer Fiberglass 20110-6_z03, 6 кг

Кувалда STAYER Hercules 6 кг с удлинённой рукояткой 20110-6_z03 предназначена для выполнения монтажных и демонтажных, слесарно-монтажных работ. Прочное крепление головы Антивибрационная технология (АВТ) Кованая голова Рельефное противоскользящее покрытие рукоятки Фибергласовая рукоятка



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Отзывы о товаре Кувалда с удлинённой рукояткой Stayer Fiberglass 20110-6_z03, 6 кг




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
фибергласс (стеклопластик)
Длина, мм
900
Страна производитель
Китай
Описание
Кувалда STAYER Hercules 6 кг с удлинённой рукояткой 20110-6_z03 предназначена для выполнения монтажных и демонтажных, слесарно-монтажных работ. Прочное крепление головы Антивибрационная технология (АВТ) Кованая голова Рельефное противоскользящее покрытие рукоятки Фибергласовая рукоятка


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кувалда с удлинённой рукояткой Stayer Fiberglass 20110-6_z03, 6 кг - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2770 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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