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Переставные клещи Kraftool KAYMAN 22353-18, 180 мм купить с доставкой в Москве
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Переставные клещи Kraftool KAYMAN 22353-18, 180 мм

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Переставные клещи Kraftool KAYMAN 22353-18, 180 мм - фото 1
Переставные клещи Kraftool KAYMAN 22353-18, 180 мм - фото 2
Переставные клещи Kraftool KAYMAN 22353-18, 180 мм - фото 3
Переставные клещи Kraftool KAYMAN 22353-18, 180 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
пластик
Материал губок
сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
  • Переставные клещи Kraftool KAYMAN 22353-18, 180 мм - фото 1
  • Переставные клещи Kraftool KAYMAN 22353-18, 180 мм - фото 2
  • Переставные клещи Kraftool KAYMAN 22353-18, 180 мм - фото 3
  • Переставные клещи Kraftool KAYMAN 22353-18, 180 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742398
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Переставные клещи Kraftool KAYMAN 22353-18, 180 мм
1 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
пластик
Материал губок
сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х18
Вес, г.
220

Описание товара Переставные клещи Kraftool KAYMAN 22353-18, 180 мм

Переставные клещи 180 мм KAYMAN Kraftool 22353-18 предназначены для монтажа и демонтажа крепежных элементов. Экстратонкие губки для труднодоступных мест. Высокая надежность конструкции обеспечивается шарнирным соединением с двумя направляющими. Специальная форма зева обеспечивает самоблокирующийся захват деталей. Изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали методом ковки. Рабочие поверхности закалены.



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Теги товара: 180 мм

Отзывы о товаре Переставные клещи Kraftool KAYMAN 22353-18, 180 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
пластик
Материал губок
сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
180
Страна производитель
Китай
Описание
Переставные клещи 180 мм KAYMAN Kraftool 22353-18 предназначены для монтажа и демонтажа крепежных элементов. Экстратонкие губки для труднодоступных мест. Высокая надежность конструкции обеспечивается шарнирным соединением с двумя направляющими. Специальная форма зева обеспечивает самоблокирующийся захват деталей. Изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали методом ковки. Рабочие поверхности закалены.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 200 мм, немецкие


Теги товара: 180 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Переставные клещи Kraftool KAYMAN 22353-18, 180 мм - стоимость товара 1610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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