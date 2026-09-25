Переставные клещи Kraftool KAYMAN 22353-18, 180 мм
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Характеристики
Материал рукоятки
пластик
Материал губок
сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб.
В наличии
Код товара: 742398
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Загружаем...
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Загружаем...
1 610 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
пластик
Материал губок
сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х18
Вес, г.
220
Описание товара Переставные клещи Kraftool KAYMAN 22353-18, 180 мм
Переставные клещи 180 мм KAYMAN Kraftool 22353-18 предназначены для монтажа и демонтажа крепежных элементов. Экстратонкие губки для труднодоступных мест. Высокая надежность конструкции обеспечивается шарнирным соединением с двумя направляющими. Специальная форма зева обеспечивает самоблокирующийся захват деталей. Изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали методом ковки. Рабочие поверхности закалены.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 200 мм, немецкие
Теги товара: 180 мм
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Бренд
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
пластик
Материал губок
сталь
Форма губок
изогнутая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
180
Страна производитель
Китай
Переставные клещи 180 мм KAYMAN Kraftool 22353-18 предназначены для монтажа и демонтажа крепежных элементов. Экстратонкие губки для труднодоступных мест. Высокая надежность конструкции обеспечивается шарнирным соединением с двумя направляющими. Специальная форма зева обеспечивает самоблокирующийся захват деталей. Изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали методом ковки. Рабочие поверхности закалены.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 200 мм, немецкие
Теги товара: 180 мм
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 200 мм, немецкие
Теги товара: 180 мм
Переставные клещи Kraftool KAYMAN 22353-18, 180 мм - стоимость товара 1610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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