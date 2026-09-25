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Арматурогиб ЗУБР АРП-16 23422, плавный гиб купить с доставкой в Москве
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Арматурогиб ЗУБР АРП-16 23422, плавный гиб

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Арматурогиб ЗУБР АРП-16 23422, плавный гиб - фото 1
Арматурогиб ЗУБР АРП-16 23422, плавный гиб - фото 2
Арматурогиб ЗУБР АРП-16 23422, плавный гиб - фото 3
Арматурогиб ЗУБР АРП-16 23422, плавный гиб - фото 4
Арматурогиб ЗУБР АРП-16 23422, плавный гиб - фото 5
Арматурогиб ЗУБР АРП-16 23422, плавный гиб - фото 6
Арматурогиб ЗУБР АРП-16 23422, плавный гиб - фото 7
Арматурогиб ЗУБР АРП-16 23422, плавный гиб - фото 8
Арматурогиб ЗУБР АРП-16 23422, плавный гиб - фото 9
Арматурогиб ЗУБР АРП-16 23422, плавный гиб - фото 10
Арматурогиб ЗУБР АРП-16 23422, плавный гиб - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Арматурогиб механический
Класс товара
профессиональный
  • Арматурогиб ЗУБР АРП-16 23422, плавный гиб - фото 1
  • Арматурогиб ЗУБР АРП-16 23422, плавный гиб - фото 2
  • Арматурогиб ЗУБР АРП-16 23422, плавный гиб - фото 3
  • Арматурогиб ЗУБР АРП-16 23422, плавный гиб - фото 4
  • Арматурогиб ЗУБР АРП-16 23422, плавный гиб - фото 5
  • Арматурогиб ЗУБР АРП-16 23422, плавный гиб - фото 6
  • Арматурогиб ЗУБР АРП-16 23422, плавный гиб - фото 7
  • Арматурогиб ЗУБР АРП-16 23422, плавный гиб - фото 8
  • Арматурогиб ЗУБР АРП-16 23422, плавный гиб - фото 9
  • Арматурогиб ЗУБР АРП-16 23422, плавный гиб - фото 10
  • Арматурогиб ЗУБР АРП-16 23422, плавный гиб - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742229
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Арматурогиб ЗУБР АРП-16 23422, плавный гиб
2 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Арматурогиб механический
Тип арматурогиба
для гибки арматуры
Класс товара
профессиональный
Длина, мм
1170
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.05х0.17х0.08
Вес, кг.
5

Описание товара Арматурогиб ЗУБР АРП-16 23422, плавный гиб

Арматурогиб предназначен для гибки гладкой и рельефной арматуры, стальной полосы, создания крюков и держателей для труб.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Арматурогиб ЗУБР АРП-16 23422, плавный гиб




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Арматурогиб механический
Тип арматурогиба
для гибки арматуры
Класс товара
профессиональный
Длина, мм
1170
Страна производитель
Китай
Описание
Арматурогиб предназначен для гибки гладкой и рельефной арматуры, стальной полосы, создания крюков и держателей для труб.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Арматурогиб ЗУБР АРП-16 23422, плавный гиб - стоимость товара 2270 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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