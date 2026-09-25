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Угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool MC-7 23372 купить с доставкой в Москве
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Угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool MC-7 23372

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Угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool MC-7 23372 - фото 1
Угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool MC-7 23372 - фото 2
Угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool MC-7 23372 - фото 3
Угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool MC-7 23372 - фото 4
Угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool MC-7 23372 - фото 5
Угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool MC-7 23372 - фото 6
Угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool MC-7 23372 - фото 7
Угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool MC-7 23372 - фото 8
Угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool MC-7 23372 - фото 9
Угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool MC-7 23372 - фото 10
Угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool MC-7 23372 - фото 11
Угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool MC-7 23372 - фото 12
Угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool MC-7 23372 - фото 13
Угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool MC-7 23372 - фото 14
Угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool MC-7 23372 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Материал рукояти
ПВХ
  • Угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool MC-7 23372 - фото 1
  • Угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool MC-7 23372 - фото 2
  • Угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool MC-7 23372 - фото 3
  • Угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool MC-7 23372 - фото 4
  • Угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool MC-7 23372 - фото 5
  • Угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool MC-7 23372 - фото 6
  • Угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool MC-7 23372 - фото 7
  • Угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool MC-7 23372 - фото 8
  • Угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool MC-7 23372 - фото 9
  • Угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool MC-7 23372 - фото 10
  • Угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool MC-7 23372 - фото 11
  • Угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool MC-7 23372 - фото 12
  • Угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool MC-7 23372 - фото 13
  • Угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool MC-7 23372 - фото 14
  • Угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool MC-7 23372 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742241
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool MC-7 23372
2 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
угловые
Материал рукояти
ПВХ
Материал губок
кованая сталь SK5
Длина, мм
220
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х25х12
Вес, кг.
1.3

Описание товара Угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool MC-7 23372

Ножницы KRAFTOOL MC-7 угловые, для пластмассовых и резиновых профилей 23372, плоского кабеля, фетра. Кованое лезвие из стали SK5. Чистый рез без смятия. Усиленная конструкция для высоких нагрузок.



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Отзывы о товаре Угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool MC-7 23372




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
угловые
Материал рукояти
ПВХ
Материал губок
кованая сталь SK5
Длина, мм
220
Страна производитель
Китай
Описание
Ножницы KRAFTOOL MC-7 угловые, для пластмассовых и резиновых профилей 23372, плоского кабеля, фетра. Кованое лезвие из стали SK5. Чистый рез без смятия. Усиленная конструкция для высоких нагрузок.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Угловые ножницы для пластмассовых и резиновых профилей Kraftool MC-7 23372 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2270 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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