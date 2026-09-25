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Правые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-RL, 280 мм купить с доставкой в Москве
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Правые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-RL, 280 мм

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Правые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-RL, 280 мм - фото 1
Правые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-RL, 280 мм - фото 2
Правые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-RL, 280 мм - фото 3
Правые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-RL, 280 мм - фото 4
Правые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-RL, 280 мм - фото 5
Правые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-RL, 280 мм - фото 6
Правые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-RL, 280 мм - фото 7
Правые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-RL, 280 мм - фото 8
Правые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-RL, 280 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
профессиональный
  • Правые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-RL, 280 мм - фото 1
  • Правые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-RL, 280 мм - фото 2
  • Правые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-RL, 280 мм - фото 3
  • Правые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-RL, 280 мм - фото 4
  • Правые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-RL, 280 мм - фото 5
  • Правые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-RL, 280 мм - фото 6
  • Правые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-RL, 280 мм - фото 7
  • Правые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-RL, 280 мм - фото 8
  • Правые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-RL, 280 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742388
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Правые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-RL, 280 мм
2 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
правые
Класс товара
профессиональный
Материал губок
CrMo
Рукоятки-чехлы
двухкомпонентные
Длина, мм
280
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х29х29
Вес, г.
480

Описание товара Правые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-RL, 280 мм

Ножницы по металлу KRAFTOOL Alligator, правые удлинённые, 280 мм 2328-RL применяются для прямой и фигурной резки (в правую сторону) листовых материалов из стали повышенной твердости, нержавеющей стали, цветных металлов. Изготовлены из хромомолибденовой стали. Индукционная закалка лезвий до твердости 62 – 65 HRC. Насечки на режущих кромках препятствуют соскальзыванию материала в процессе реза. Инновационный фиксатор: легкое снятие фиксации сжатием рукояток, фиксация одной рукой. Высокомощный двухрычажный механизм обеспечивает эффективный точный рез. Увеличенный зев облегчает рез твердой стали без заусенцев. Двухкомпонентные рукоятки обеспечивают удобство и надежный захват при работе.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Правые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-RL, 280 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
правые
Класс товара
профессиональный
Материал губок
CrMo
Рукоятки-чехлы
двухкомпонентные
Длина, мм
280
Страна производитель
Китай
Описание
Ножницы по металлу KRAFTOOL Alligator, правые удлинённые, 280 мм 2328-RL применяются для прямой и фигурной резки (в правую сторону) листовых материалов из стали повышенной твердости, нержавеющей стали, цветных металлов. Изготовлены из хромомолибденовой стали. Индукционная закалка лезвий до твердости 62 – 65 HRC. Насечки на режущих кромках препятствуют соскальзыванию материала в процессе реза. Инновационный фиксатор: легкое снятие фиксации сжатием рукояток, фиксация одной рукой. Высокомощный двухрычажный механизм обеспечивает эффективный точный рез. Увеличенный зев облегчает рез твердой стали без заусенцев. Двухкомпонентные рукоятки обеспечивают удобство и надежный захват при работе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Правые усиленные ножницы по металлу с выносом Kraftool Alligator 2328-RL, 280 мм - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2200 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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