Ключ разводной KRAFTOOL SlimWide, 250/50 (27258-25)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Разводной ключ
Материал рукояти
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%2 260 руб. 3 760 руб.
В наличии
Код товара: 674739
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 260 руб. -40%
3 760 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Разводной ключ
Комплектация
Ключ разводной
Материал основания
хромованадиевая сталь
Материал рукояти
пластик
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х9х2
Вес, г.
523
Описание товара Ключ разводной KRAFTOOL SlimWide, 250/50 (27258-25)
Разводной ключ 50 мм KRAFTOOL 27258-25 служит для монтажа/демонтажа крепежных элементов. Он изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали с фосфатированным покрытием, что гарантирует прочность и долговечность. За счет увеличенного захвата зева можно работать с крепежом большого размера. Рукоятка из эластомера обеспечивает надежный хват. Угол наклона губок - 15 градусов.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Разводной ключ
Комплектация
Ключ разводной
Материал основания
хромованадиевая сталь
Материал рукояти
пластик
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Разводной ключ 50 мм KRAFTOOL 27258-25 служит для монтажа/демонтажа крепежных элементов. Он изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали с фосфатированным покрытием, что гарантирует прочность и долговечность. За счет увеличенного захвата зева можно работать с крепежом большого размера. Рукоятка из эластомера обеспечивает надежный хват. Угол наклона губок - 15 градусов.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Достоинства:
Комментарий:
Наверное лучшие ключи этой фирмы по качеству из сегмента разводных ключей .
Достоинства:
Комментарий:
Все в идеале пришло , спасибо продавцу !
Ключ разводной KRAFTOOL SlimWide, 250/50 (27258-25) – стоимость товара 2260 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ключ разводной KRAFTOOL SlimWide, 250/50 (27258-25)
Достоинства:
Комментарий:
Наверное лучшие ключи этой фирмы по качеству из сегмента разводных ключей .
Достоинства:
Комментарий:
Все в идеале пришло , спасибо продавцу !