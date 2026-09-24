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Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) купить с доставкой в Москве
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Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485)

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Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) - фото 1
Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) - фото 2
Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) - фото 3
Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) - фото 4
Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) - фото 5
Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) - фото 6
Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) - фото 7
Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) - фото 8
Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) - фото 9
Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) - фото 10
Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) - фото 11
Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) - фото 12
Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) - фото 13
Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) - фото 14
Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) - фото 15
Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) - фото 16
Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) - фото 17
Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) - фото 18
Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) - фото 19
Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) - фото 20
Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) - фото 21
Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) - фото 22
Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Тиски
Ширина губок
60
Расход губок
50
  • Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) - фото 1
  • Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) - фото 2
  • Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) - фото 3
  • Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) - фото 4
  • Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) - фото 5
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  • Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) - фото 7
  • Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) - фото 8
  • Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) - фото 9
  • Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) - фото 10
  • Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) - фото 11
  • Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) - фото 12
  • Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) - фото 13
  • Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) - фото 14
  • Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) - фото 15
  • Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) - фото 16
  • Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) - фото 17
  • Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) - фото 18
  • Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) - фото 19
  • Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) - фото 20
  • Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) - фото 21
  • Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) - фото 22
  • Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719276
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485)
2 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Тиски
Наковальня
Да
Материал основания
чугун
Поворотное основание
Да
Ширина губок
60
Расход губок
50
Длина, мм
270
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х9
Вес, кг.
2.6

Описание товара Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485)

Поворотные тиски-мини с наковальней (для точных работ, 60 мм) Зубр МАСТЕР 32485 используется в сфере изготовления ювелирных изделий, а также в процессе выполнения разнообразных слесарных задач, требующих высокого уровня точности. Материал модели - прочный чугун СЧ25. Для фиксации тисков на столе предусматривается струбцина. Детали приспособления обрабатываются машинным способом, что обеспечивает их точное прилегание друг к другу.



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Отзывы о товаре Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Тиски
Наковальня
Да
Материал основания
чугун
Поворотное основание
Да
Ширина губок
60
Расход губок
50
Длина, мм
270
Страна производитель
Китай
Описание
Поворотные тиски-мини с наковальней (для точных работ, 60 мм) Зубр МАСТЕР 32485 используется в сфере изготовления ювелирных изделий, а также в процессе выполнения разнообразных слесарных задач, требующих высокого уровня точности. Материал модели - прочный чугун СЧ25. Для фиксации тисков на столе предусматривается струбцина. Детали приспособления обрабатываются машинным способом, что обеспечивает их точное прилегание друг к другу.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тиски для точных работ ЗУБР Мини, 60 мм, (32485) – стоимость товара 2420 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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