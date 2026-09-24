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Набор торцовых головок ЗУБР ТС-12Б, 12 предм., (3/8?), Профессионал (27646-H12) купить с доставкой в Москве
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Набор торцовых головок ЗУБР ТС-12Б, 12 предм., (3/8?), Профессионал (27646-H12)

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Набор торцовых головок ЗУБР ТС-12Б, 12 предм., (3/8?), Профессионал (27646-H12) - фото 1
Набор торцовых головок ЗУБР ТС-12Б, 12 предм., (3/8?), Профессионал (27646-H12) - фото 2
Набор торцовых головок ЗУБР ТС-12Б, 12 предм., (3/8?), Профессионал (27646-H12) - фото 3
Набор торцовых головок ЗУБР ТС-12Б, 12 предм., (3/8?), Профессионал (27646-H12) - фото 4
Набор торцовых головок ЗУБР ТС-12Б, 12 предм., (3/8?), Профессионал (27646-H12) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Набор торцовых головок
  • Набор торцовых головок ЗУБР ТС-12Б, 12 предм., (3/8?), Профессионал (27646-H12) - фото 1
  • Набор торцовых головок ЗУБР ТС-12Б, 12 предм., (3/8?), Профессионал (27646-H12) - фото 2
  • Набор торцовых головок ЗУБР ТС-12Б, 12 предм., (3/8?), Профессионал (27646-H12) - фото 3
  • Набор торцовых головок ЗУБР ТС-12Б, 12 предм., (3/8?), Профессионал (27646-H12) - фото 4
  • Набор торцовых головок ЗУБР ТС-12Б, 12 предм., (3/8?), Профессионал (27646-H12) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721334
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Набор торцовых головок
Комплектация
Головки торцовые (3/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм) - 10 шт; Трещотка с быстрым сбросом (3/8", 72 зубца) - 1 шт.
Материал инструмента
CrMo
Размер присоединительного квадрата
3/8 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х12х5
Вес, г.
940

Описание товара Набор торцовых головок ЗУБР ТС-12Б, 12 предм., (3/8?), Профессионал (27646-H12)

Набор торцовых головок ЗУБР Профессионал ТС-12 12 предметов 27646-H12_z01 представляет собой профессиональный набор инструмента для монтажных, ремонтных и строительных работ. Инструмент выполнен из высококачественной хромованадиевой стали, что обеспечивает прочность, стойкость в износу и долгий срок службы. Хромированное покрытие защищает инструмент от коррозии. Набор поставляется в удобном пластиковом держателе для рационального хранения и транспортировки.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Набор торцовых головок ЗУБР ТС-12Б, 12 предм., (3/8?), Профессионал (27646-H12)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Набор торцовых головок
Комплектация
Головки торцовые (3/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм) - 10 шт; Трещотка с быстрым сбросом (3/8", 72 зубца) - 1 шт.
Материал инструмента
CrMo
Размер присоединительного квадрата
3/8 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Набор торцовых головок ЗУБР Профессионал ТС-12 12 предметов 27646-H12_z01 представляет собой профессиональный набор инструмента для монтажных, ремонтных и строительных работ. Инструмент выполнен из высококачественной хромованадиевой стали, что обеспечивает прочность, стойкость в износу и долгий срок службы. Хромированное покрытие защищает инструмент от коррозии. Набор поставляется в удобном пластиковом держателе для рационального хранения и транспортировки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор торцовых головок ЗУБР ТС-12Б, 12 предм., (3/8?), Профессионал (27646-H12) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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