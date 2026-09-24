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Тиски ЗУБР 150 мм, столярные, Профессионал (32730) купить с доставкой в Москве
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Тиски ЗУБР 150 мм, столярные, Профессионал (32730)

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Тиски ЗУБР 150 мм, столярные, Профессионал (32730) - фото 1
Тиски ЗУБР 150 мм, столярные, Профессионал (32730) - фото 2
Тиски ЗУБР 150 мм, столярные, Профессионал (32730) - фото 3
Тиски ЗУБР 150 мм, столярные, Профессионал (32730) - фото 4
Тиски ЗУБР 150 мм, столярные, Профессионал (32730) - фото 5
Тиски ЗУБР 150 мм, столярные, Профессионал (32730) - фото 6
Тиски ЗУБР 150 мм, столярные, Профессионал (32730) - фото 7
Тиски ЗУБР 150 мм, столярные, Профессионал (32730) - фото 8
Тиски ЗУБР 150 мм, столярные, Профессионал (32730) - фото 9
Тиски ЗУБР 150 мм, столярные, Профессионал (32730) - фото 10
Тиски ЗУБР 150 мм, столярные, Профессионал (32730) - фото 11
Тиски ЗУБР 150 мм, столярные, Профессионал (32730) - фото 12
Тиски ЗУБР 150 мм, столярные, Профессионал (32730) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Тиски
Материал рукояти
сталь
Ширина губок
150
Расход губок
150
Способ крепления
винты/болты
  • Тиски ЗУБР 150 мм, столярные, Профессионал (32730) - фото 1
  • Тиски ЗУБР 150 мм, столярные, Профессионал (32730) - фото 2
  • Тиски ЗУБР 150 мм, столярные, Профессионал (32730) - фото 3
  • Тиски ЗУБР 150 мм, столярные, Профессионал (32730) - фото 4
  • Тиски ЗУБР 150 мм, столярные, Профессионал (32730) - фото 5
  • Тиски ЗУБР 150 мм, столярные, Профессионал (32730) - фото 6
  • Тиски ЗУБР 150 мм, столярные, Профессионал (32730) - фото 7
  • Тиски ЗУБР 150 мм, столярные, Профессионал (32730) - фото 8
  • Тиски ЗУБР 150 мм, столярные, Профессионал (32730) - фото 9
  • Тиски ЗУБР 150 мм, столярные, Профессионал (32730) - фото 10
  • Тиски ЗУБР 150 мм, столярные, Профессионал (32730) - фото 11
  • Тиски ЗУБР 150 мм, столярные, Профессионал (32730) - фото 12
  • Тиски ЗУБР 150 мм, столярные, Профессионал (32730) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 320 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719295
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Тиски ЗУБР 150 мм, столярные, Профессионал (32730)
2 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Тиски
Материал основания
чугун, хромованадиевая сталь
Материал рукояти
сталь
Ширина губок
150
Расход губок
150
Способ крепления
винты/болты
Длина, мм
225
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х19х11
Вес, кг.
2.93

Описание товара Тиски ЗУБР 150 мм, столярные, Профессионал (32730)

Столярные тиски ЗУБР 150 мм 32730 - профессиональный инструмент, обеспечивающий надёжную и жесткую фиксацию деревянных заготовок в процессе их сверления или выполнения иной операции. Предназначены для зажима различных предметов или их отдельных составных элементов.



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Отзывы о товаре Тиски ЗУБР 150 мм, столярные, Профессионал (32730)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Тиски
Материал основания
чугун, хромованадиевая сталь
Материал рукояти
сталь
Ширина губок
150
Расход губок
150
Способ крепления
винты/болты
Длина, мм
225
Страна производитель
Китай
Описание
Столярные тиски ЗУБР 150 мм 32730 - профессиональный инструмент, обеспечивающий надёжную и жесткую фиксацию деревянных заготовок в процессе их сверления или выполнения иной операции. Предназначены для зажима различных предметов или их отдельных составных элементов.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тиски ЗУБР 150 мм, столярные, Профессионал (32730) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2320 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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