Кованая кувалда ЗУБР 20112-8, 750 мм, 8 кг
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
полупрофессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
дерево
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб.
В наличии
Код товара: 742528
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Загружаем...
2 240 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
полупрофессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
дерево
Длина, мм
750
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х17х8
Вес, кг.
8.45
Описание товара Кованая кувалда ЗУБР 20112-8, 750 мм, 8 кг
Откройте для себя надежность и мощь с кованой кувалдой ЗУБР 8 кг! Этот инструмент идеален для тяжелых работ благодаря своей прочной стальной голове (сталь 45) массой 8 кг и длинной деревянной рукоятке 750 мм, обеспечивающей удобный захват и уверенный удар. Сверхпрочное крепление головы к рукоятке гарантирует долговечность и безопасность при использовании. Закалка головы выполнена в соответствии с ГОСТ 11401-75, что подтверждает высокое качество и надежность. Идеальный выбор для профессионалов!
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Бренд
Тип инструмента
Кувалда
Класс товара
полупрофессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
дерево
Длина, мм
750
Страна производитель
Китай
Откройте для себя надежность и мощь с кованой кувалдой ЗУБР 8 кг! Этот инструмент идеален для тяжелых работ благодаря своей прочной стальной голове (сталь 45) массой 8 кг и длинной деревянной рукоятке 750 мм, обеспечивающей удобный захват и уверенный удар. Сверхпрочное крепление головы к рукоятке гарантирует долговечность и безопасность при использовании. Закалка головы выполнена в соответствии с ГОСТ 11401-75, что подтверждает высокое качество и надежность. Идеальный выбор для профессионалов!
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Кованая кувалда ЗУБР 20112-8, 750 мм, 8 кг - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2240 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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